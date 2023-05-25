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ПСБ: Пара доллар-рубль продолжает консолидацию около отметки 80 руб.

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ

На валютном рынке седьмую торговую сессию подряд доллар колеблется в узком диапазоне 79,5-80,5 рублей при по-прежнему пониженной торговой активности. Баланс между спросом и предложением валюты со стороны экспортеров и импортеров сохраняется, торговая активность спекулятивных участников также невысока ввиду отсутствия значимых новостных триггеров.

Стоит отметить, что индекс DXY (отражает позиции доллара к шести ведущим мировым валютам) продолжает свой рост на фоне повышения опасений повышения ключевой ставки ФРС в июне после публикации протоколов с последнего заседания ФРС, тональность которых достаточно "ястребиная". Укрепление американской валюты происходит и по отношению к ключевым валютам ЕМ.

На утренних торгах доллар торгуется чуть выше уровня 80 рублей. Сильных движений в паре сегодня также не ожидаем. Курс юаня к рублю, ввиду отступления китайской валюты к доллару, может продолжить сползать в направлении минимумов мая, в зону 11-11,2 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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