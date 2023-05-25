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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 мая: 5 062,7998 руб/1 г золота и 59,5400/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 062,7998 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,5400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 740,6799 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 753,6499 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,4700 р. (0,30%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9300 р. (3,14%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,4599 р. (0,99%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 145,9701 р. (3,74%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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