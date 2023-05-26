ПСБ: Доллар продолжает консолидироваться

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль сохраняет боковое движение около отметки 80 руб.

На валютном рынке МосБиржи сохраняется безыдейность, торговая активность валютами остается в рамках своих средненедельных значений. Мы полагаем, что на текущий момент ключевые участники торгов, а именно экспортеры и импортеры находятся в ожидании новых драйверов для выхода на рынок. Отметим, что технически, несмотря на сильные уровни сопротивления в диапазоне 80-82 руб., а также отсутствия значимых драйверов для укрепления рубля, валюты, особенно юань (на фоне ослабления валюты на глобальных рынках), близки к выходу из своих диапазонов консолидации.

Сегодня, мы полагаем, что давление на позиции иностранных валют на рынке может слегка увеличиться на фоне приближающегося окончания налоговых выплат в понедельник. Считаем актуальным диапазоном для пары доллар-рубль 79-80,5 руб. Впрочем, ввиду увеличения роли рубля во внешнеторговых расчетах ожидать значимого эффекта на валюту не приходится.