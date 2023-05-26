Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи на открытии торгов в четверг обновил максимум года, но не смог удержать позиции, показав в итоге небольшое снижение

Несмотря на то, что динамика акций была разнонаправленной, на наш взгляд, на рынке преобладал негативный сантимент. В нефтегазовом сегменте можем отметить подросшие акции Транснефти, которые остаются практически единственными, по кому ещё нет определённости по дивидендам. В аналогичной ситуации находятся и бумаги Роснефти. Вчера должно было состояться заседание СД, в повестке которого значится рекомендация по дивидендам, однако итоги пока не были опубликованы. В металлургическом секторе против рынка двигались акции сталелитейщиков. Вероятно, причиной стали слова Дениса Мантурова о том, что по итогам 2023 года выпуск стали может увеличиться на 4-5%. Уверенно смотрелся сектор электроэнергетики, большинство бумаг здесь смогли подорожать по итогам дня. После двух сессий коррекции в лидерах роста вчера оказались акции Яндекса. Драйвером к росту выступили новости о том, что акционерам бумаг Yandex N.V., которые торгуются на МосБирже, предложат выбор между российскими или иностранными активами. Среди аутсайдеров отметим «префы» Сургутнефтегаза, а также сильно просевшие акции Магнита, обновившие минимум с апреля 2022 года.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов. Текущий рыночный сантимент в данный момент не настраивает на покупки перед выходными. Вполне вероятно, что сегодня вновь увидим разнонаправленную динамику бумаг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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