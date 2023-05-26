ПСБ: Акции Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов

Облигации ОФЗ консолидируются на достигнутых уровнях, не реагируя на акцентирование внимания ЦБР относительно возможности реализации проинфляционных рисков.

В фокусе

Россети Центр и Россети Центр и Приволжье представили сильные финансовые отчеты по МСФО за 1 квартал 2023 года

Выручка Россети Центр составила 33,65 млрд руб. (+14,8% г/г), EBITDA - 9,02 млрд руб. (+11,8% г/г), чистая прибыль - 3,8 млрд руб. (+42,8% г/г). Рынок ожидает, что компания достигнет чистой прибыли в размере 5,83 млрд руб. по итогам 2023 года. При достижении этого уровня и выплате 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов (0,069 руб./акция) формируется форвардная доходность на уровне 18% при цене закрытия в четверг.

Выручка Россети Центр и Приволжье составила 34,1 млрд руб. (+15,6% г/г), 11,4 млрд руб. (+18,7%), чистая прибыль 6,3 млрд руб. (+33,5% г/г). Рынок ожидает, что компания достигнет чистой прибыли в размере 11,27 млрд руб. по итогам 2023 года. При достижении этого уровня и выплате 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов (0,05 руб./акция) формируется форвардная доходность на уровне 23% при цене закрытия в четверг.

Оцениваем позитивно результаты компаний и учитывая высокую ожидаемую дивидендную доходность ожидаем, что их акции будут пользоваться спросом.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи на открытии торгов в четверг обновил максимум года, но не смог удержать позиции, показав в итоге небольшое снижение. Несмотря на то, что динамика акций была разнонаправленной, на наш взгляд, на рынке преобладал негативный сантимент. В нефтегазовом сегменте можем отметить подросшие акции Транснефти, которые остаются практически единственными, по кому ещё нет определённости по дивидендам. В аналогичной ситуации находятся и бумаги Роснефти. Вчера должно было состояться заседание СД, в повестке которого значится рекомендация по дивидендам, однако итоги пока не были опубликованы. В металлургическом секторе против рынка двигались акции сталелитейщиков. Вероятно, причиной стали слова Дениса Мантурова о том, что по итогам 2023 года выпуск стали может увеличиться на 4-5%. Уверенно смотрелся сектор электроэнергетики, большинство бумаг здесь смогли подорожать по итогам дня. После двух сессий коррекции в лидерах роста вчера оказались акции Яндекса. Драйвером к росту выступили новости о том, что акционерам бумаг Yandex N.V., которые торгуются на МосБирже, предложат выбор между российскими или иностранными активами. Среди аутсайдеров отметим «префы» Сургутнефтегаза, а также сильно просевшие акции Магнита, которые обновили минимум с апреля 2022 года.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов. Текущий рыночный сантимент в данный момент не настраивает на покупки перед выходными. Вполне вероятно, что сегодня вновь увидим разнонаправленную динамику бумаг.

Россиискии рынок облигации

В четверг торги ОФЗ проходили в боковом диапазоне. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,45%. Доходность 1-летних ОФЗ 26227 составила 7,83% (+1 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – 10,48% (-1 б.п.).

Инвесторы нейтрально восприняли недельные данные по инфляции в РФ (2,3 – 2,4% г/г) и результаты опроса по инфляционным ожиданиям населения (рост на 0,4 п.п. по сравнению с апрелем, до 10,8%).

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева вчера подтвердила сигнал о том, что на ближайших заседаниях ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Регулятор принимает во внимание возможное усиление влияния бюджетного фактора на инфляцию, активизацию потребительского спроса и проинфляционные риски со стороны рынка труда. Кроме того, инфляционные риски создают повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также геополитические факторы.

Фактическая инфляция пока остается ниже таргета ЦБР в 4%. Тем не менее, с учетом высоких инфляционных ожиданий и лагов в действии денежно-кредитной политки регулятор может действовать на опережение. С учетом риторики руководства ЦБР вероятность сценария повышение ставки на ближайших заседаниях усиливается. При этом, судя по котировкам ОФЗ, рыночные ожидания предполагают преимущественно сохранение ставки в ближайшие месяцы.

Сегодня ждем сохранения сложившегося равновесия и продолжения боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций.

Корпоративные и экономические события

Акционеры ЛУКОЙЛа в заочной форме утвердили дивиденды за 2022 г.

Акционеры ЛУКОЙЛа на годовом собрании в четверг в заочной форме утвердили вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщает компания. Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 руб./а. Из чистой прибыли НК по РСБУ в 790,1 млрд руб. на дивиденды будет направлено 303,5 млрд руб., оставшуюся часть оставят нераспределенной. Реестр для получения дивидендов закрывается 5 июня.

Наше мнение: новость ожидаемая, ранее такой размер дивидендов рекомендовал СД. Суммарно на дивиденды за 2022 г. приходится 694 руб./акцию, доходность 13%. 1 июня акции будут торговаться последний день с дивидендами, на закрытие гэпа может потребоваться, по нашим оценкам, около месяца. Дальнейшие перспективы бумаги связаны с ожиданиями дивидендов уже в этом году. Поскольку результатов по МСФО нет, оценка затруднена. Тем не менее, в условиях достаточно высоких ожидаемый нами рублевых цен на нефть мы полагаем, что можно рассчитывать на 500-550 руб./акцию. Мы позитивно в целом смотрим на ЛУКОЙЛ и рекомендуем его акции к покупке с таргетом 5300 руб., потенциал роста 19%.