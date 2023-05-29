ПСБ: Доллар, по нашим оценкам, предпримет попытки к снижению на текущей неделе

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль по итогам торгов в пятницу не продемонстрировала внятной динамики, продолжив консолидацию около отметки 80 руб.

На валютном рынке МосБиржи восьмую сессию подряд сохраняется баланс между спросом и предложением, при этом торги долларом с расчетами «завтра» проходят на довольно низких объемах, в среднем не превышая 1 млрд долл. Мы считаем, что на текущий момент участникам торгов нет стимула открывать позиции на рынке, а ключевые участники – экспортеры и импортеры, ожидают более привлекательного курса для конверсионных операций.

Отметим, что новостной фон оставался также вполне стабильным. Из интересного выделим статистику по инфляции США, которая вышла вполне в рамках ожиданий рынка, ввиду чего волатильности доллара на зарубежных площадках не наблюдалось.

На текущей неделе считаем, что доллар может предпринять попытки к снижению в диапазоне 78-80 руб. Во-первых, основную и ключевую поддержку национальной валюте может оказать выход на рынок ЛУКОЙЛа в преддверии выплаты дивидендов. Так, по нашим оценкам, компания может сформировать 1,3 млрд долл дополнительного навеса предложения долларов, который растянется в рамках первой недели июня. Во-вторых, несмотря на снижение поддержки рублю от налогового периода, пик конверсионных операций для налоговых выплат может прийти на сегодняшние торги, что также локально поддержит позиции национальной валюты. В менее вероятном сценарии, если два фактора не реализуются, то скорее доллар продолжит консолидироваться у верхней границы диапазона.