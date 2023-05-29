«Открытие»: Предстоит вялый день на рынках

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Предстоит вялый день на рынках

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. В Китае инвесторы обращают внимание на падение прибыли промышленных предприятий, в Японии слабая иена помогает рынку расти. Нефть торгуется стабильно в ожидании свежей статистики и решения ОПЕК+. Внешние рынки, скорее всего, будут торговаться вяло, поскольку в Великобритании и США выходные. Российский рынок почти отыграл все значимые дивидендные ожидания. Поэтому дальнейший рост может быть затруднён. Рубль слабеет в утренние часы и может демонстрировать схожую динамику в течение всей недели, так как в понедельник 29 мая завершается очередной налоговый период.

Итоги прошедшей недели

За прошлую неделю индекс МосБиржи повысился с 2626,16 п. до 2682,03 п., а Индекс РТС с 1036,6 п. до 1055,63 п. Пара EUR/USD упала с $1,0806 до $1,0726. Пара USD/RUB поднялась с 80,00 до 80,06, а пара EUR/RUB снизилась с 86,50 до 85,68. Нефть Brent подорожала с $75,58 до $76,95 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1981,60 до $1944,30 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 942,74 до 941,29 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4191,98 п. до 4205,45 п.

Российский рынок весьма неплохо провёл прошедшую неделю. При этом влияние внешних факторов почти не ощущалось, а на первый план вышли внутренние корпоративные истории. Понедельник рынок завершил в плюсе, но под давлением оставались акции золотодобывающих компаний, на которые пролились очередные санкции по итогам саммита G7. «Русагро» ( AGRO) в I квартале увеличила чистую прибыль почти в 1,8 раза, до 5,4 млрд руб. «Московская биржа» (MOEX) предоставила отчётность за I квартал, которая показала восстановление комиссионных доходов почти до докризисных значений. Вторник также сложился позитивно. Глава ВТБ (VTBR) Андрей Костин подтвердил, что банк входит в консорциум инвесторов, который планирует выкупить долю в «Яндекс» (YNDX). Разочаровал «Газпром» (GAZP), хотя полной неожиданностью решение совета директоров не рекомендовать финальные дивиденды за 2022 год не было. Совет директоров «Газпром нефти» (SIBN) рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 12,16 руб на акцию. Совокупный дивиденд за 2022 год, таким образом, составляет 81,94 руб. Среда также оказалась днём роста для российского рынка. Продолжили снижаться акции «Газпрома». Бумаги «Магнит» (MGNT) оказались главным аутсайдером дня на новостях о переводе акций из первого в третий котировальный список. OZON (OZON) отчитался по результатам I квартала. Онлайн продавец нарастил GMV на 71%, до 303 млрд руб., скорр. EBITDA достигла 8 млрд руб. TCS Group (TCSG) сообщила, что расходы на резервы в I квартале 2023 года сократились почти на 30% г/г до 12,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 16,2 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. в том же периоде годом ранее. Акции Сбербанка закрыли в этот день дивидендный разрыв. Совет директоров АФК «Система» (AFKS) рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,41 руб на акцию.

В четверг рынок преимущественно консолидировался. Бумаги «Яндекс» прибавили около 5%. Стало известно, что компания планирует предложить российским инвесторам возможность обменять свои активы на долю в российском подразделении в случае одобрения сделки по продаже контрольного пакета акций, либо получить денежное возмещение, либо получить долю в международных стартапах. Правление уже обсудило возможность продажи 51% акций компании, но решение ещё не принято. Также поступило заявление самой компании о том, что новые инвесторы не будут иметь контроль над компанией, который сохранится за менеджментом. Пятничные торги сложились весьма оптимистично, рынок закрылся на годовом максимуме. Совет директоров ТГК-2 (TGKB) не стал рекомендовать дивиденды за 2022 год. Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» (NKNC) рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года 1,49 рубля на акцию. Совет директоров «Казаньоргсинтеза» (KZOS) рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года из расчета 9,1 рубля на обыкновенную акцию. Совет директоров компании «Абрау-Дюрсо» (ABRD) рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды в 0,19 рубля на акцию, а по итогам 1 квартала 2023 г. из нераспределенной прибыли прошлых лет - 6,14 рубля на акцию. Совет директоров «ФосАгро» (PHOR) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 1 квартал 2023 г. 264 руб на акцию. Совет директоров ОГК-2 (OGKB) рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0581 руб. на одну обыкновенную акцию. Совет директоров «Мосэнерго» (MSNG) рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 руб. на одну обыкновенную акцию. И, наконец, «Совкомфлота» (FLOT) сообщил о том, что чистая прибыль по МСФО в I квартале 2023 года составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 года. Показатель EBITDA в I квартале вырос почти в 2,4 раза, до $452,5 млн.

Главной темой зарубежных рынков на прошедшей неделе был вопрос потолка госдолга США. Долгое время поступали противоречивые сообщения, но к выходным всё же появились новости о том, что администрация США и республиканцы в Конгрессе смогли достичь принципиального соглашения. Также стоит вспомнить о том, что американская инфляция всё ещё не взята под контроль. Базовые цены личного потребления в США ускорили рост до 4,7% в апреле с 4,6% в марте. Общий индекс PCE ускорил свой рост до 4,4% с 4,2% при прогнозе снижения до 3,9%. Реакция рынка не заставила себя долго ждать и доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила выше 3,8%.

Ключевые события предстоящей недели

Великобритания, Швейцария и США отдыхают в понедельник. Из статистики стоит обратить внимание разве только на данные экспорта и импорта Гонконга.

Япония может сообщить во вторник о снижении безработицы до 2,5% в апреле. Швейцария опубликует оценку ВВП за I квартал. Днём в еврозоне выйдут индексы делового и потребительского доверия, делового климата и экономических ожиданий. В США выйдут индексы цен на недвижимость. Далее индекс потребительского доверия от Conference Board.

Япония в среду опубликует данные по промышленному производству за апрель, когда оно могло увеличиться на 0,5%. Китай опубликует индексы деловой активности от Национального Бюро Статистики. Производственный PMI мог подняться в мае до 51,4 п. с 49,2 п. В еврозоне продолжится публикация данных по инфляции в различных странах. Вечером выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард. В США выйдет Чикагский PMI. Публично выступят представители ФРС Мишель Боумен, Патрик Харкер, Кристофер Джефферсон. Будет опубликована «Бежевая книга» ФРС. Закроет западный календарь отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют данные по недельной инфляции, промышленность РФ могла показать рост на 5,3% в апреле, розничные продажи в РФ могли увеличиться на 5,8% в апреле. Безработица в РФ могла повыситься до 3,6%.

В четверг начнется публикация индексов деловой активности в производственной сфере по различным странам. Китайский PMI в производственной сфере от Caixin мог подняться в мае до 50,3 п. с 49,5 п. в апреле. PMI еврозоны в производственной сфере ожидается на уровне 44,6 п. Инфляция в еврозоне ожидается на уровне 7,0%. Днём также ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Далее традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Вечером выйдет индекс производственной активности, а также ISM в производственной сфере. Минэнерго США опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сингапур будет отдыхать в пятницу. Главным событием дня будут данные по американской безработице. Ожидается всего 180 тыс. новых рабочих мест за май. Безработица могла повыситься до 3,5%.

Падение прибыли китайских предприятий говорит о проблемном восстановлении после отмены коронавирусных ограничений

Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе. Некоторая неуверенность в Шанхае проявилась после статистики, вышедшей на выходных. Прибыль китайских предприятий в январе-апреле показала снижение на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Кроме того, геополитическое противостояние КНР и США отражается на настроениях нерезидентов, которые за прошлую неделю вывели 17,9 млрд юаней из китайских акций. Сектор новой энергетики терял более 2,5%, машиностроительный более 2%. Впрочем, секторы массовых коммуникаций и телекоммуникационного оборудования демонстрировали рост на 3% и 2%. В Гонконге акции компании по доставке еды Meituan провалились более чем на 6%, хотя отчётность за I квартал показала возвращение к прибыльности.

Иная ситуация была с японскими акциями. Во-первых, иена ослабла до 140,4 за доллар, что стимулировало рост акций экспортёров, хотя назвать его широким было бы сложно. Как минимум, бумаги Toyota Motor снижались на 0,6%, а Sony на 0,2%. С другой стороны, повышались такие бумаги, как Canon (+1,5%), Honda Motor (+1,5%). Тем не менее, Nikkei 225 поднялся до максимума с июля 1990 года. Этому способствовал рост в акциях полупроводниковой индустрии. Бумаги Advantest Corp. Повышались на 2,4%, Renesas Electronics Corp. На 1,3%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 31281,26 п. (+1,18%),

Hang Seng - 18604,64 п. (-0,76%),

Shanghai Composite - 3216,87 п. (+0,14%).

Китайская статистика и совещание ОПЕК+ определят динамику нефти на ближайшее время

Нефть торговалась стабильно. Заявления в США о том, что президент Джо Байден и лидер республиканцев Кевин Маккарти достигли принципиального согласия по вопросу потолка госдолга, ещё не отменяет потенциальный дефолт, хотя и снижает вероятность события. Однако для нефти на текущей неделе более важным будет статистика из Китая. Восстановление после коронавирусных ограничений натолкнулось на спад спроса в мире. Тем не менее, спрос на нефть растёт, как в самом Китае, так и в Индии. На выходных 4 июня ОПЕК+ проведёт совещание по производственным планам. Нельзя исключать дополнительного сокращения добычи, хотя вряд ли оно будет существенным. Во всяком случае, в Международном Энергетическом Агентстве уже предупреждают о грядущем в II полугодии дефиците около 2 млн баррелей в день.

По состоянию на 8:45 мск: