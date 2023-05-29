ПСБ: ОФЗ торгуются без существенных изменений

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу на рынке ОФЗ сохранились нейтральные настроения. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,45% (+1 б.п. за неделю). Внешний новостной фон остается противоречивым. Из позитивных факторов отмети небольшой рост цен на нефть Brent на 1,8% за неделю (до $76,95 за баррель). При этом риски достижения лимита госдолга США и данные по инфляции негативно отразились на глобальном долговом рынке. Доходность UST-10 выросла за неделю до 3,8% (+10 б.п.), UST-2 до 4,54% (+26 б.п.) – максимумы с марта. Доходность 10-летних гособлигаций Германии выросла до 2,54% (+11 б.п.).

На этой неделе рублевые гособлигации скорее всего продолжат торговаться в боковом диапазоне. Для 10-летних ОФЗ актуальным остается диапазон 10,4 – 10,6% годовых. Ближайшим важным событием, которое может повлиять на сложившееся равновесие, будет заседание ЦБР по ставке 9 июня.