ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня протестирует отметку 2700 пунктов

Ценовой индекс РСЕ в США в апреле вырос на 4,4% г/г – выше ожиданий

Ценовой индекс РСЕ в США в апреле вырос на 4,4% г/г, рост базового показателя (без учета продовольствия и топлива) составил 4,7% г/г. Оба инфляционных показателя оказались выше мартовских значений и выше, чем ожидал консенсус Bloomberg (3.9% и 4,6% г/г соответственно). Устойчивость инфляционного давления заставила инвесторов закладываться на то, что ФРС в июне вполне может и поднять ставку - вероятность такого исхода, согласно фьючерсам на ставку ФРС, сейчас уже составляет 55% против 35% - днем ранее.

На этом фоне цены на золото растеряли внутридневной рост и вернулись к 1940 долл./унцию. Риски роста долларовых ставок могут способствовать откату котировок к 1900 долл./унц. На этом фоне мы осторожно смотрим на акции золотодобытчиков, предпочитая им отдельные истории в нефтегазовом (Татнефть, Роснефть) и финансовом секторах (Сбербанк, Мосбиржа).

Дочерние компании Газпром энергохолдинга рекомендовали дивиденды

Совет директоров Мосэнерго рекомендовал 0,18652 руб./акцию в качестве дивидендов за 2022 год. Это ниже ожиданий рынка и составляет 36% чистой прибыли по РСБУ за прошлый год. Рынок ждал 50% и 0,26 руб./акцию, поэтому в момент объявления дивидендов акции компании падали на 5%.

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,0581 руб./акцию. Выплаты составят 53% от чистой прибыли. Рынок ждал больших дивидендов – 0,1 руб./акцию, так как рассчитывал на большую базу из-за обесценения балансовой стоимости активов. На новость о дивидендах акции реагировали снижением на 7%.

Дивидендная доходность по акциям Мосэнерго и ОГК-2 составляют 6,7% и 8,0%, что заметно ниже доходностей 10-летних ОФЗ (10,7%), поэтому можно ожидать продолжения снижения бумаг этих энергокомпаний.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю уверенным ростом, приблизившись к отметке 2700 пунктов впервые с апреля прошлого года. Динамика бумаг была преимущественно растущей, лидером стал сегмент транспорта. На фоне сильных финансовых результатов за I кв. взлетели бумаги Совкомфлота. После двух дней снижения вернулись к росту акции ДВМП, обновили максимумы года бумаги НМТП. В финансовом секторе выделялись акции Сбербанка, которые вплотную приблизились к отметке 250 рублей. Благодаря преобладанию позитивного рыночного сантимента, по итогам дня смогли подорожать бумаги золотодобытчиков, несмотря на слабость котировок золота. После обвала из-за снижения уровня листинга, отскочили акции Магнита, однако о начале полноценного восстановления говорить пока не приходится.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня протестирует отметку 2700 пунктов. Внешний фон складывается довольно позитивно. На фоне переизбрания Эрдогана на второй срок в качестве президента Турции, не исключаем повышенного спроса на акции Газпрома, так как риски, связанные с созданием газового хаба в республике практически сняты. Ожидаем сохранения положительной динамики акций ЛУКОЙЛа и Сбербанка.

Россиискии рынок облигации

В пятницу на рынке ОФЗ сохранились нейтральные настроения. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,45% (+1 б.п. за неделю). Внешний новостной фон остается противоречивым. Из позитивных факторов отметим небольшой рост цен на нефть Brent на 1,8% за неделю (до $76,95 за баррель). При этом риски достижения лимита госдолга США и данные по инфляции негативно отразились на глобальном долговом рынке. Доходность UST-10 выросла за неделю до 3,8% (+10 б.п.), UST-2 до 4,54% (+26 б.п.) – максимумы с марта. Доходность 10-летних гособлигаций Германии выросла до 2,54% (+11 б.п.).

На этой неделе рублевые гособлигации скорее всего продолжат торговаться в боковом диапазоне. Для 10-летних ОФЗ актуальным остается диапазон 10,4 – 10,6% годовых. Ближайшим важным событием, которое может повлиять на сложившееся равновесие, будет заседание ЦБР по ставке 9 июня.

Корпоративные и экономические события

Совкомфлот отчитался за 1 кв. 2023 г. - сильно

На 58,4% г/г увеличилась выручка Совкомфлота в 1 кв. 2023 года. EBITDA выросла в 2,4 раза. Чистая прибыль достигла $285,9 млн, в то время как годом ранее был убыток в $90,8 млн.

Наше мнение: основная причин роста показателей – это хорошая рыночная конъюнктура для танкерного флота, а также устойчивые результаты работы действующего портфеля долгосрочных контрактов.

Отчетность оказалась очень сильной. На этом фоне акции Совкомфлота обновили максимум апреля и торгуются выше значений середины февраля 2022 года. Рекомендуем покупать. Ориентируемся на 80 рублей за акцию, потенциал роста – 19%. Ждем также, что в 2023 году итоговый дивиденд может увеличиться в несколько раз.

Фосагро рекомендовал неплохие дивиденды

264 рекомендовал Совет директоров ФосАгро в качестве промежуточных дивидендов за 1 кв. Доходность – 3,6%.

Наше мнение: решение менеджмента компании оказалось лучше ожиданий рынка. Закрытие реестра планируется на 11 июля. Внеочередное собрание акционеров назначено на 30 июня.

Самолет купил сеть риелторских агентств Золтор

Застройщик Самолет приобрел уфимскую сеть риелторских агентств «Золтор», об этом написал «Коммерсантъ». Компания «Золтор» — это сеть агентств недвижимости, третья по величине на российском рынке. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Наше мнение: благодаря приобретению уфимской сети Золтор, Самолет рассчитывает увеличить долю на рынке агентских услуг до 10%, а также продать недвижимости на 600 млрд руб. уже в этом году. Сделка предполагает рост оборота сервисной платформы «Самолет плюс» на 78%. Событие оказывает нейтральное влияние на акции компании. Но, отметим, что Самолет таким образом выстраивает целую экосистему "застройщик - банк - агентство недвижимости", повышая свою операционную эффективность. Смотрим на Самолет позитивно и считаем его интересной инвестидеей. Рекомендуем покупать с таргетом 3300 руб., потенциал роста – 24%.