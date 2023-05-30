Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю уверенным ростом, приблизившись к отметке 2700 пунктов впервые с апреля прошлого года

Динамика бумаг была преимущественно растущей, лидером стал сегмент транспорта. На фоне сильных финансовых результатов за I кв. взлетели бумаги Совкомфлота. После двух дней снижения вернулись к росту акции ДВМП, обновили максимумы года бумаги НМТП. В финансовом секторе выделялись акции Сбербанка, которые вплотную приблизились к отметке 250 рублей. Благодаря преобладанию позитивного рыночного сантимента, по итогам дня смогли подорожать бумаги золотодобытчиков, несмотря на слабость котировок золота. После обвала из-за снижения уровня листинга, отскочили акции Магнита, однако о начале полноценного восстановления говорить пока не приходится.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня протестирует отметку 2700 пунктов. Внешний фон складывается довольно позитивно. На фоне переизбрания Эрдогана на второй срок в качестве президента Турции, не исключаем повышенного спроса на акции Газпрома, так как риски, связанные с созданием газового хаба в республике, теперь практически сняты. Ожидаем сохранения положительной динамики акции ЛУКОЙЛа и Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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