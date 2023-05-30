ПСБ: Доллар без явных причин вышел из консолидации ростом

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль по итогам торгов в понедельник продемонстрировала рост к отметке 81 руб.

В начале дня доллар продолжал колебаться около 80 руб. без явных сигналов к формированию направленной динамики, несмотря на заключительный день налоговых выплат. Тем не менее, во второй половине торгов американская валюта в моменте резко подорожала на повышенной торговой активности, при этом фьючерс на доллар немного запаздывал. Мы полагаем, что на рынок вышел крупный инвестор, который приобрел ощутимый объем иностранной валюты. Отметим, что в других ключевых валютах МосБиржи торговая активность оставалась в рамках средненедельных значений.

На утро вторника доллар продолжает дорожать, перевалив за 81 руб. Несмотря на то, что фундаментально, по нашим оценкам, рубль должен укрепляться, возможен локальный рост доллара ввиду увеличения геополитических рисков. На сегодняшний торговый день ориентируемся на диапазон 80,5-82 руб.