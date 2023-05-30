ПСБ: Акции Считаем, что сегодня индекс МосБиржи может опуститься ниже отметки 2700 пунктов, рискуя растерять все приобретения понедельника

Облигации Сегодня перед недельными аукционами Минфина доходность ОФЗ по всей кривой может вырасти на несколько базисных пунктов.

В фокусе

Самолет до конца 2023 года проведет обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб. Акции вчера выросли на 11,4%

Совет директоров решил осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года. Исходя из цены закрытия в понедельник, это соответствует 5,3% акций девелопера или практически 2/3 от акций в свободном обращении, что приведет к уменьшению их ликвидности. Но сам процесс выкупа поддержит котировки акций, так как Самолет явно недооценен: СЧА в разы выше его капитализации. Выкуп актуален, что особенно важно при публикации операционного отчета за 1 квартал 2023 года. Первичный рынок недвижимости в начале года был слабым, а темпы продаж Самолета в 1 квартале могут оказаться слабее ожиданий рынка и привести к продажам его акций, при этом обратный выкуп акций поддержит котировки. В долгосрочной перспективе считаем бумаги Самолета привлекательными. Это недорогой по мультипликатору EV/EBITDA 2023 и самый быстрорастущий публичный девелопер. Обладает крупнейшим земельным банком в РФ, занимает второе место по объему строящегося жилья по состоянию на апрель 2023 года. У Самолета амбициозные планы на этот год (планирует в 1,8 раз увеличить продажи первичной недвижимости, практически удвоить EBITDA), он активно развивается в регионах, выстраивает свою экосистему (застройщик-банк-агентство недвижимости). Наша целевая цена для акций Самолета повышена до 4500 руб./акция с 3300 руб./акция.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вновь показал уверенный рост, сумев подняться выше 2700 пунктов. Все сегменты, за исключением сектора электроэнергетики, показали положительную динамику. Причиной снижения сектора стала дивидендная отсечка Интер РАО и небольшой откат ФСК Россетей, большинство остальных бумаг электроэнергетических компаний показали плюс. В нефтегазовом сегменте отметим сильный рост акций Башнефти, а также сильно выросшие бумаги ЛУКОЙЛа. Продолжили обновлять максимумы бумаги Сбербанка, обыкновенные акции преодолели отметку 250 руб. В целом схожая динамика наблюдалась и с расписками TCS Group, они смогли обновить максимум середины сентября 2022 года. После отката из-за введённых санкций вернулся спрос на бумаги золотодобытчиков. Из прочих бумаг отметим заметно прибавившие акции Самолёта после новостей о том, что компания до конца года проведёт байбэк на сумму до 10 млрд руб., бумаги Совкомфлота, которые продолжили отыгрывать сильные финансовые результаты I кв., а также депозитарные расписки VK и Fix Price.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи может опуститься ниже отметки 2700 пунктов, рискуя растерять все приобретения понедельника: рынок выглядит несколько перегретым после двух сессий роста, а также усиления консервативных настроений из-за геополитических опасений. На наш взгляд, индекс МосБиржи на данный момент достиг нашей цели роста.

Наиболее устойчивыми в этой ситуации могут оказаться дивидендные истории, в частности акции ЛУКОЙЛа в преддверии дивидендной отсечки (2 июня). В аутсайдерах же скорее всего будут бумаги, которые и раньше выглядели слабо, прежде всего это акции Газпрома, «префы» Сургутнефтегаза и Магнита.

Россиискии рынок облигации

В понедельник индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,05%, доходность индекса выросла до 9,47% (+2 б.п.). Наиболее сильные изменения проходили в ОФЗ срочностью до 2-лет, где доходность выросла в среднем на 8 б.п. Значимых новостей, которые могли бы оказать давление на рынок вчера не было. Вероятно, сказывается повышение ожиданий по ставке ЦБР.

С начала мая ОФЗ торгуются в узком диапазоне. Не исключаем, что во второй половине этой недели потери понедельника будут отыграны. Сегодня перед недельными аукционами Минфина доходность ОФЗ по всей кривой может вырасти еще на несколько базисных пунктов.

Корпоративные и экономические события

Дивидендов не будет

Вчера сразу несколько эмитентов на СД сообщили о том, что дивидендов за 2022 год не будет: ВТБ, ММК, НЛМК и Детский мир.

Наше мнение: в целом, это было ожидаемо, так как прошлый год был сложным, некоторые компании не смогли выйти в прибыль (ВТБ), некоторые в текущем году предпочли сфокусироваться на инвестпрограмме и восстановлении операционных потоков (ММК, НЛМК). Детский мир же трансформируется в частную компанию, поэтому о выплатах дивидендов речи нет.

Трансмашхолдинг: облигации с доходностью до 10,7% годовых

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) планирует 2 июня провести сбор заявок инвесторов на новый выпуск рублевых облигаций серии ПБО-7 со сроком обращения 4 года и офертой через 3 года. Объявленный ориентир ставки купона новых облигаций ТМХ предполагает премию к G-curve в размере 180 б.п., что соответствует 10,45% годовых и транслируется в эффективную доходность 10,72% годовых.

Наше мнение: с учетом высокого кредитного рейтинга компании («ruАА» от Эксперт РА), мы считаем интересной покупку нового выпуска облигаций ТМХ при ставке купона от 10,1% (доходность 10,35%, премия к G-curve по доходности от 170 б.п.).

ТМХ занимает 1-е место в СНГ и 5-е в мире по производству рельсового транспорта. Ключевые продукты: локомотивы, пассажирские вагоны, метро-поезда, электропоезда, трамваи, комплектующие. В 2022 г. компания сократила долю импортных компонент в закупках с 25% до 8%. Выручка осталась на уровне 2021 г. Ключевые финансовые показатели за 2022 г. (МСФО отчетность): выручка - 315 млрд руб., EBITDA - 28 млрд руб., чистый долг / EBITDA - 2,7х, активы 376 млрд руб., капитал 94 млрд руб. Портфель проектов компании предполагает рост выручки до 443 млрд руб. в 2026 г., увеличение EBITDA до 45 млрд руб., снижение показателя чистый долг / EBITDA до 1,2х.