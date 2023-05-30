«Открытие»: Риски политической несговорчивости в Вашингтоне продолжат влиять на мировые рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Риски политической несговорчивости в Вашингтоне продолжат влиять на мировые рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет на фоне общего слабого аппетита к риску. Акции в Китае дешевеют на ожиданиях слабой статистики. Впрочем, в соседней Японии слабая иена вытаскивает рынок в плюс. В США вновь растут риски провала сделки по потолку госдолга из-за несговорчивости радикальных республиканцев и демократов. В России рубль слабеет в утренние часы, что может компенсировать слабость нефти. Впрочем, общая перекупленность рынка всё же может сказаться на настроениях инвесторов. Индекс Мосбиржи забрался слишком высоко без какой-либо значимой коррекции.

Вопрос дивидендов остаётся главной темой на российском рынке

Российский рынок показал существенный рост по итогам торгов понедельника. Рост возглавили индексные бумаги VK,TCS Group, «Полюс» и «ЛУКОЙЛ». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 66,14 млрд руб.

По итогам торгов 29 мая индекс МосБиржи – 2732 (+1,86%), а индекс РТС - 1064,18 п. (+0,81%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

TCS-гдр 3 426,5 6,51% VK-гдр 593,4 6,08% Полюс 10 773 5,6% Polymetal 634,7 4,56% ЛУКОЙЛ 5 534 4,48%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

ИнтерРАОао 4,18 -4,19% ГАЗПРОМ ао 163,5 -0,6% Магнит ао 4 119,5 -0,47% ГМКНорНик 14 654 -0,11% ФосАгро ао 7 546 -0,05%

Лишь один отраслевой индекс электроэнергетики показал снижение (-0,2%). Остальные девять показали рост. Наиболее сильным он был в секторах информационных технологий (+2,77%), транспорта (+4,26%) и строительных компаний (+5,14%).

Оптимизм в секторе строительных компаний связан с корпоративными новостями. «Самолет» (SMLT) до конца 2023 г проведет buyback на сумму до 10 млрд руб. «Исходя из текущей рыночной оценки на 10 млрд руб можно купить около 6% акций «Самолета», что составляет порядка 2/3 всего free float, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Таким образом, реализация программы способна привести к существенной позитивной переоценке бумаг застройщика. Сохраняем позитивный взгляд на акции «Самолета» и по-прежнему рекомендуем их к покупке».

«Россети Ленэнерго» (LSNGP) в I квартале увеличили чистую прибыль по РСБУ в 1,4 раза, до 7,9 млрд руб. «Россети Ленэнерго» продолжили серию ударных отчетов МРСК. «Существенный рост чистой прибыли в I квартале был в первую очередь обусловлен хорошей динамикой на уровне выручки на фоне индексации тарифов, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - При сохранении таких темпов дивиденд на привилегированные акции по итогам 2023 года однозначно превысит 25 руб. Ждем быстрого закрытия дивидендного гэпа (отсечка 27 июня, дивиденд на «преф» - 18,83 руб.) и ставим на пересмотр нашу целевую цену по данным бумагам».

Лидером транспортного сектора вновь стали бумаги «СовКомФлот» (FLOT). Компания ещё в пятницу предоставила сильный отчёт по МСФО. Компания сообщила о том, что чистая прибыль по МСФО в I квартале 2023 года составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 года. Показатель EBITDA в I квартале вырос почти в 2,4 раза, до $452,5 млн.

Лидером среди бумаг сектора нефти и газа стали бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH). Компания закроет свой дивидендный реестр 5 июня, то есть для получения дивидендов в размере 438 руб на акцию по итогам 2022 года необходимо быть владельцем бумаг на закрытии 2 июня. Соответственно, даже при текущей цене акции дают доходность на уровне банковских депозитов.

Акции ВТБ (VTBR) закрыли день в плюсе, игнорируя отказ наб. совета рекомендовать дивиденды за 2022 год. Впрочем, ранее представители финансовой организации подчёркивали, что дивиденды платить не из чего, так как в 2022 году отсутствует прибыль. Совет директоров НЛМК (NLMK) также решил не выплачивать дивиденды за 2022 год. Стоит отметить, что металлурги, в основном, отказываются от выплаты дивидендов, поскольку не все их акционеры (нерезиденты) могут получить выплаты. То есть в будущем выплаты могут осуществляться из нераспределённой прибыли прошлых периодов.

Рубль потерял поддержку налогового периода и заметно просел на финише торгов. На первый план вновь выходят экспортно-импортные потоки и на ближайшее время могут доминировать покупатели валюты. Единственно, постепенно будет ослабевать фактор валютного спроса со стороны иностранных компаний, которые конвертируют средства от продажи российских активов. Пока ближайшей целью по паре USD/RUB является диапазон 81,0-82,0.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов полагает, что инфляция будет постепенно ускоряться и превысит 4% в III квартале. «Если в этом году в летние месяцы инфляция будет характеризоваться обычной сезонностью - а это небольшой плюс... - то каждый месяц у нас годовой показатель может прирастать на 0,3-0,4-0,5 процентных пункта. Поэтому годовая инфляция, скорее всего, уже с мая пойдет вверх, а летом вот это движение вверх... может даже ускориться. Скорее всего, уже в третьем квартале годовой показатель превысит 4%», заявил он журналистам. Зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин полагает, что рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчётов, если политика ЦБ, направленная на ценовую стабильность, будет осуществляться успешно. «В конечном счете именно проведение расчетов в российском рубле будет минимизировать валютные риски в российском бизнесе», - подчеркнул он. По его словам, при росте привлекательности рубля будут осуществляться не только рассчёты, но и ценообразование на товары российского экспорта будет смещаться в сторону рублёвых цен.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 104,145 (+0,01%),

EUR/USD - $1,0709 (-0,16%),

GBP/USD - $1,2357 (+0,05%),

USD/JPY - 140,45 (-0,11%),

USD/RUB – 80,83 (+0,96%),

EUR/RUB – 86,80 (+1,31%),

CNY/RUB – 11,389 (+0,76%).

После потолка госдолга американский рынок переключится на вопрос по ставке

Торги в США не проводились в связи с праздником Дня Поминовения. Однако тема потолка госдолга США незримо присутствовала на всех рынках. Впрочем, даже эта тема отходит на второй план, если вспомнить весьма негативную статистику цен личного потребления в США, которая вышла в пятницу. «Еще недавно рынку казалось, что ситуация с процентными ставками созрела для паузы. Риторика ФРС была уже не столь однозначна и допускала такой сценарий. Но последнее время рынок вновь стал склоняться к тому, что ФРС на заседание 14 июня может поднять ставку в одиннадцатый раз подряд до 5,25-5,50%, - отмечает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Для региональных банков, которые испытывают на себе отток депозитов – это стало бы не самым лучшим сценарием. Тем не менее ФРС сфокусирована на снижении инфляции и готова пойти необходимые для этого шаги. Последние данный по инфляции показывают, что она замедлила темп снижения и сохраняется значительно выше целевого уровня в 2%. В прошлую пятницу индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за апрель показал прирост на 4,7% г/г. Сразу после отчета по инфляции рынок стал закладывать вероятность повышения ставки выше 50%, и на момент написания вероятность составила почти 62%, согласно данным СМЕ Group».

Геополитика и сомнения в экономическом росте оказывают давление на китайские акции

Азиатские рынки во вторник преимущественно снижались. Акции в Шанхае и Гонконге были под давлением. Экономисты предполагают улучшение статистики КНР в мае, но на рынке допускают, что деловая активность продолжит снижаться. Во всяком случае, динамика доходов промышленности указывает на вероятность такого сценария. В январе-апреле доходы промышленности Китая упали более чем на 20%. Плюс к этому геополитическое противостояние Пекина и Вашингтона добавляет негатива. КНР отказала США во встрече министров обороны, хотя формально представитель США не может встречаться с персоной, на которую наложены американские санкции. На рынке продолжают испытывать повышенный интерес к компаниям, которые работают в сфере искусственного интеллекта и сфере кибернетической медицины. Так, акции Innovative Medical Management Co и Jiangsu Apon Medical Technology Co дорожали на 10% и 20% соответственно. В Гонконге продолжили продавать акции компании по доставке еды Meituan, хотя ещё накануне она сообщила о прибыльном квартале.

Японские акции торговались в минусе после достижения максимума с июля 1990 года. Впрочем, ближе к закрытию слабая иена смогла вытащить рынок в плюс. Под давлением были акции авиакомпаний, а также SoftBank Group. Бумаги инвестора в технологичные истории остаются чувствительными к динамике технологичных акций в Гонконге. Плюс к этому японские инвесторы реагируют на заявления некоторых республиканцев в США, которые выступили против достигнутых договорённостей по госдолгу США. То есть рынок закладывает вероятность того, что голосование в Конгрессе по вопросу потолка заимствований может провалиться. Одним из позитивов остаются акции Advantest, которые дорожали на 2,1%. Компания тесно сотрудничает с Nvidia в сфере тестирования чипов, которые, в том числе, используются в отрасли искусственного интеллекта. Также к закрытию стали дорожать бумаги экспортёров, которые реагировали на слабость иены. В частности, акции Toyota Motor дорожали на 0,6%, Sony на 0,4%, а Honda Motor на 1,4%. Безработица в Японии упала до 2,6% в апреле с 2,8% в марте.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 31320,59 п. (+0,28%),

Hang Seng - 18428,05 п. (-0,66%),

Shanghai Composite - 3188,71 п. (-1,02%).

Общий слабый аппетит к риску оказывает давление на нефть

Нефть дешевела на азиатских торгах во вторник. Неопределённость возросла после того, как некоторые радикальные представители республиканцев в Конгрессе США заявили о том, что не поддержат план президента Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти по вопросу потолка госдолга. Кстати, некоторые, столь же радикальные демократы, также выступили против. Поэтому, если не вспоминать о партийной дисциплине, то есть вероятность, что сделка не будет одобрена законодателями. Прямого отношения к нефти это не имеет, но общее снижение аппетитов к риску неизменно негативно действует на нефтяные котировки.

По состоянию на 8:45 мск: