«Открытие»: Говорить о дальнейшем устойчивом росте весьма сложно

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок проводит на положительной территории первую половину торгов во вторник. Говорить о дальнейшем устойчивом росте весьма сложно, так как этот рост не имеет конкретных идей. «Роснефть» объявила о финальных дивидендах за 2022 год, которые оказались меньше промежуточных. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 45,4 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2740,53 п. (+0,31%), а Индекс РТС - 1066,76 п. (+0,24%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Алроса», ГК «ПИК», «Магнит», «ЛУКОЙЛ», НЛМК. Самыми слабыми оказались МКБ, VK, «Полюс», N+ Group и OZON.

Акции «Роснефти» (ROSN) торговались в легком минусе. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,97 руб на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год. Дата закрытия реестра назначена на 11 июля. Как мы и предполагали, выплаты за II полугодие окажутся ниже выплат за I полугодие, которые составили 20,39 руб на акцию.

Бумаги «Эталон» повышались более чем на 5%. При этом застройщик предоставил далеко не сильный отчёт. Продажи в I квартале снизились на 31,7% до 13,436 млрд руб. Общая площадь реализованной недвижимости сократилась на 18,6%.

Согласно сообщению пресс-службы “Детский мир”, компания завершила процесс реорганизации в форме выделения из нее 100% дочерней операционной компании — ООО «ДМ». Согласно общему правилу, будет осуществляться приобретение по цене 71,5 рубля за акцию, что равно цене выкупа акций в ходе завершившейся реорганизации «Детского мира». Держателям акций предоставлена возможность продать свои акции несколькими способами: через подачу заявки на торгах в режиме «Выкуп - адресные заявки”, через принятия предложения о выкупе от ООО «ДМИ», либо через принятия предложения о выкупе от АО «ДМФА». Для нерезидентов из недружественных стран будет действовать иная форма: по цене 71,50 рублей за одну акцию с получением денежных средств на счета типа «С», либо по цене 60,77 рублей за одну акцию с получением денежных средств на указанные акционерами расчетные счета, минуя счета типа «С».

Московская Биржа готовит реорганизацию своих индексов по рекомендациям индексного комитета. Также были установлены коэффициенты free-float и дополнительные ограничительные весовые коэффициенты для ценных бумаг ряда эмитентов. В базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Россетей» и обыкновенные акции «Сегежа Групп». В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции «Интер РАО» и обыкновенные акции «РУСАЛа». Покинут индекс обыкновенные акции «ФосАгро» и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции TCS Grpoup Holding. В индекс нефти и газа будут включены обыкновенные акции «РуссНефти». В лист ожидания на включение в индекс МосБиржи и индекс РТС войдут депозитарные расписки акции иностранного эмитента на акции Qiwi, обыкновенные акции «Юнипро», обыкновенные акции «Группы Позитив» и обыкновенные акции «Селигдара». В лист ожидания на исключение из индекса МосБиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Магнита» и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции FixPrice. Изменения вступят в силу с 16 июня. Акции «Магнита» пока остаются в индексе МосБиржи до следующего пересмотра.

Рубль неожиданно нащупал поддержку. Курс российской валюты укреплялся против доллара и юаня, но торговался стабильно против евро. При этом потеря поддержки налогового периода должна способствовать ослаблению рубля. Меж тем на Forex доллар терял свои позиции, что можно связать с новостями из США по поводу договорённостей администрации Джо Байдена с лидерами республиканской партии по вопросу потолка госдолга.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 103,925 (-0,2%),

EUR/USD - $1,073 (+0,21%),

GBP/USD - $1,2432 (+0,62%),

USD/JPY - 139,79 (-0,48%),

USD/RUB – 80,93 (+0,12%),

EUR/RUB – 86,90 (+0,12%),

CNY/RUB – 11,407 (+0,16%).

Оптимизм в Германии идёт вниз

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Спросом пользовались бумаги недвижимости и коммунальных услуг. Экономические ожидания в еврозоне заметно ухудшились. Оценка делового и потребительского доверия упала до 96,5 п. в мае с 99,0 п. в апреле при ожиданиях роста до 99,9 п. Индекс делового климата упал до 0,19 п. с 0,51 п. в апреле.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7583,04 п. (-0,58%),

DAX - 16020,59 п. (+0,43%),

CAC 40 - 7269,84 п. (-0,47%).

Нефтяные «медведи» не верят в решительность ОПЕК+

Нефть торговалась в минусе. Заочный спор РФ и Саудовской Аравии по поводу действий ОПЕК+ породил уверенность в том, что альянс ОПЕК+ не будет предпринимать дополнительных действий по поводу сокращения добычи. Плюс к этому на рынке обеспокоены вероятностью того, что китайские данные по деловой активности за май окажутся хуже ожиданий. Впрочем, как полагают в Международном Энергетическом Агентстве, рынок пока недооценивает перспективу дефицита около 2 млн баррелей в сутки в II полугодии.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $75,47 (-2,03%),

WTI - $71,4 (-1,41%),

Алюминий - $2229,5 (-0,60%),

Золото - $1975,4 (+0,92%),

Никель - $21435 (+1,90%).

Технологичные бумаги США продолжают дорожать после улучшения прогнозов Nvidia

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт рынка в начале дня от -0,2% в Dow Jones до +0,85% в NASDAQ.

Акции Tesla (TSLA) растут на 3% в утреннюю сессию. Глава компании Илон Маск отправился в Китай. Рынок предполагает расширение производства в этой стране. Бумаги Nvidia (NVDA) повышались почти на 4%. Производитель графических чипов продолжает притягивать внимание инвесторов после своего сильного отчёта за I квартал и улучшение прогнозов на ближайшее время из-за интереса к технологиям искусственного интеллекта.