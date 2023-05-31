ПСБ: Сегодня ожидаем высокий спрос на флоатер ОФЗ-ПК 29024, который будет предложен на недельном аукционе Минфина РФ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник торги на рынке ОФЗ проходили без существенных изменений. Индекс доходности гособлигаций RGBI остался на уровне 9,47%. При этом доходность ОФЗ срочностью до 1,5 лет выросла в среднем на 4 б.п. На участке кривой ОФЗ срочностью 1,5 - 7 лет доходность снизилась на 2 б.п. Более длинные ОФЗ выросли в доходности в среднем на 2 б.п.

Умеренное давление на цены коротких ОФЗ оказывают риски повышения ставки ЦБР. В вышедшем вчера бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ, аналитики отметили усиление проинфляционных рисков в связи с ослаблением курса рубля, ростом потребительского спроса, увеличением цен производителей.



Минфин РФ сообщил, что 31 мая предложит на аукционах выпуск с фиксированной ставкой купона ОФЗ-ПД 26238 (18 лет до погашения) и флоатер ОФЗ-ПК 29024. Ожидаем высокий спрос на бумагу с переменным купоном и размещение в объеме не менее 70 млрд руб. Предложение флоатеров умеренно позитивно для рынка, поскольку снижает давление от размещения нового госдолга на сегмент классических ОФЗ. Полагаем, что предложение флоатеров сегодня нивелирует негативный внешний новостной фон для рынка классических ОФЗ (снижение нефтяных цен, ослабление склонности к риску на глобальных рынках капитала после публикации индекс PMI в Китае).

В складывающейся рыночной конъюнктуре сегодня ожидаем боковую динамику цен ОФЗ.