ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня продолжит снижение, текущей целью на данный момент выступает уровень 2650 пунктов

Облигации Сегодня Минфин РФ предложит на аукционах выпуск с фиксированной ставкой купона ОФЗ-ПД 26238 (18 лет до погашения) и флоатер ОФЗ-ПК 29024.

В фокусе

Инвестиционный кейс ЛУКОЙЛа

1 июня - акции ЛУКОЙЛа будут торговаться последний день с дивидендами. А 2 июня ожидается гэп - бумаги упадут ~ на размер дивиденда. В данном случае это около 8% (438 руб./акцию, финальный за 2022 г.). На закрытие гэпа ЛУКОЙЛа может потребоваться, по нашим оценкам, около месяца. Дальнейшие перспективы бумаги связаны с ожиданиями дивидендов уже в этом году. Поскольку результатов по МСФО нет, оценка затруднена. Тем не менее, в условиях достаточно высоких ожидаемых нами рублевых цен на нефть мы полагаем, что можно рассчитывать на 500-550 руб./акцию. Мы позитивно в целом смотрим на ЛУКОЙЛ, считая его акции интересными для инвестиций, таргет 5608 руб., потенциал роста 14%.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи к окончанию вечерней сессии опустился до отметки 2700 пунктов из-за ухудшения внешнего фона. Несмотря на наши опасения, индекс МосБиржи быстро восстановился после начала торгов и показывал неплохой рост в течение дня. Ситуация изменилась после того, как мировые цены на нефть начали активно снижаться. Это спровоцировало волну продаж на российском фондовом рынке из-за отсутствия каких-либо поддерживающих факторов. Заметно снизились бумаги Сбербанка, которые ранее обновили максимумы, превысив 250 рублей. В лидерах снижения также оказались расписки TCS Group и акции ВТБ. В нефтегазовом секторе сильнее остальных упали бумаги Сургутнефтегаза. Единственными из нефтегазового сектора, которые двигались против рынка, это акции НОВАТЭКа, а также Башнефти (оа и па) в преддверии дивидендной отсечки. Продолжили откатываться бумаги Мечела, что мы связываем с отсутствием итогов заседания СД по дивидендам. После заметного роста накануне довольно заметно просели акции Полюса и Полиметалла. Отдельно отметим здесь бумаги АЛРОСА, которые в течение дня прибавляли более 5% на новостях о созыве ГОСА для принятия решения о выплате дивидендов. Сегодня утром стало известно, что набсовет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Мы считали, что у компании достаточно финансовой прочности, чтобы произвести выплаты, хотя допускали, что доходность может быть небольшой. Против рынка также двигались акции НЛМК, которые смогли обновить локальные пики. Из прочих бумаг отметим подросшие акции Сегежи на новостях о том, что их включили в расчёт основного индекса МосБиржи. Бумаги Магнита прибавили более 1% на сообщениях о том, что Московская Биржа пока не будет исключать их из состава индекса.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит снижение, текущей целью на данный момент выступает уровень 2650 пунктов. Ключевым фактором выступает ухудшившийся внешний фон и безыдейность на российском рынке акций. Считаем, что негативная динамика будет наблюдаться в большинстве сегментов. Наиболее устойчивыми могут оказаться акции транспортного сектора, а также бумаги ЛУКОЙЛа.

Россиискии рынок облигации

Во вторник торги на рынке ОФЗ проходили без существенных изменений. Индекс доходности гособлигаций RGBI остался на уровне 9,47%. При этом доходность ОФЗ срочностью до 1,5 лет выросла в среднем на 4 б.п. На среднем участке кривой ОФЗ доходность снизилась на 2 б.п. Длинные ОФЗ выросли в доходности на 2 б.п. Умеренное давление на цены коротких ОФЗ оказывают риски повышения ставки ЦБР. В вышедшем вчера бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ, аналитики отметили усиление проинфляционных рисков в связи с ослаблением курса рубля, ростом потребительского спроса, увеличением цен производителей.

Минфин РФ сообщил, что 31 мая предложит на аукционах классический выпуск с фиксированной ставкой купона ОФЗ-ПД 26238 (18 лет до погашения) и флоатер ОФЗ-ПК 29024. Предложение флоатеров умеренно позитивно для рынка, поскольку снижает давление от размещения нового госдолга на сегмент классических ОФЗ.

С учетом складывающегося новостного фона сегодня ожидаем боковую динамику на рынке ОФЗ.

Корпоративные и экономические события

Роснефть - дивиденды по плану

СД Роснефти рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 17,97 руб./акцию

Наше мнение: в целом, исходя из отчетности за 2022 г. по МСФО и с учетом выплаченных дивидендов за 9 мес., рынок примерно такой уровень и ожидал. Реестр закроется 11 июля. Суммарный дивиденд за 2022 год 38,36 руб./акцию, доходность 8,8%. На этой неделе ожидается отчет Роснефти за 1 кв. по МСФО: результаты ожидаются неплохими, примерно на уровне 4 кв. 2022, местами чуть лучше за счет того, что Роснефть больше половины сырья реализует по премиальным каналам и жестко контролирует затраты. Чистая прибыль ожидается на уровне 236 млрд руб. (+6% кв/кв), выручка - 1,8 трлн руб. (-2,2% кв/кв) EBITDA - 567 млрд руб. (+7,5% кв/кв). Долгосрочно Роснефть является нашим фаворитом в секторе на фоне успешной переориентации на Азию и реализации флагманского проекта Восток ойл. Рекомендуем покупать, таргет 507 руб., потенциал роста 17%.

НОВАТЭК запланировал новый СПГ-проект

По данным “Ъ”, НОВАТЭК планирует построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн, запуск первых двух линий которого запланирован на 2027 год. Сырье для проекта может быть получено из Единой системы газоснабжения, при условии строительства газопровода Волхов—Мурманск. Это обсуждается с Газпромом. Новый проект планируется «запитать» от Кольской АЭС.

Наше мнение: Мурманский СПГ может стать крупнейшим по мощностям и 4 проектом такого плана у НОВАТЭКа. Бизнес-модель изящная: с одной стороны, дешевая электроэнергия Кольской АЭС, таким образом, можно будет избежать необходимости покупать санкционные газовые турбины; с другой стороны, расположение в незамерзающем порту Мурманска позволяет вывозить СПГ на обычных конвенциональных судах, а не строить специальные танкеры ледового класса. Успешная реализация данного проекта заметно продвинет Россию в достижении поставленных правительством целей по производству 100 млн т СПГ к 2030 г. Ключевые вопросы, которые еще предстоит решить: источник газа для проекта и экспорт. В проекте запланировано, что газ будет идти не с месторождений НОВАТЭКа, а из ЕСГ, но там нет таких объемов у НОВАТЭКа, поэтому газ может закупаться у Газпрома. Экспорт также может идти через агентское соглашение с Газпромом. По затратам Мурманский проект выглядит дешевле того же Арктик СПГ, но, вероятно, он не будет получать льготы по НДПИ, также стоимость сырья в случае закупки у Газпрома будет выше. Долгосрочно считаем, что проект добавляет НОВАТЭКу привлекательности. Мы рекомендуем покупать акции с таргетом 1620 руб., потенциал роста 24%.

Чистая прибыль РусГидро по МСФО в 1 квартале выросла на 38,1% г/г

Чистая прибыль РусГидро по МСФО в 1 квартале 2023 года выросла на 38,1% г/г, до 27,3 млрд руб. EBITDA увеличилась на 21,6% г/г, до 43,26 млрд руб. Выручка составила 141,74 млрд руб. (+20,5% г/г).

Наше мнение: показатели ожидаемо растут вслед за ценами на оптовом рынке электроэнергии, а также индексацией тарифов на Дальнем Востоке в 1,5 раза. Вместе с тем, высокие капитальные затраты до 2027 года общим объемом в 650 млрд руб. вряд ли позволят нарастить дивиденды, которые будут на уровне 0,057 руб./акция, что при текущих котировках формирует доходность на уровне 6,6%. Низкая дивидендная доходность будет сдерживать котировки акций РусГидро.

Группа Эталон объявила операционные результаты за апрель 2023 года

Продажи в апреле 2023 года натуральном выражении выросли на 67% г/г, до 39,4 тыс. кв. м, в стоимостном выражении также увеличились на 67%, до 7,3 млрд руб.

Наше мнение: рост продаж связан с оживлением на рынке недвижимости в апреле на фоне роста доллара по отношению к рублю, который поднялся выше 80 руб., что было стимулом для населения вложить денежные средства в недвижимость. Отметим, что высокий годовой темп прироста произошел из-за низкой базы в апреле 2022 года, когда на рынке недвижимости были высокие ипотечные ставки. Во втором полугодии ситуация со спросом на жилье может улучшиться на фоне ожидаемого перехода экономики к росту. Позитивно смотрим на расписки Эталона, ожидаем, что компания проведет редомициляцию и вернется к выплатам дивидендов.