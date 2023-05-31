«Открытие»: Слабость данных из Китая может затмить позитив по госдолгу США

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабость данных из Китая может затмить позитив по госдолгу США

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть продолжает снижаться из-за пессимизма в отношении китайского спроса. Рынок в Гонконге на пороге «медвежьей» фазы. Статистика майской деловой активности в КНР неожиданно оказалась хуже апрельской. При этом законопроект повышения потолка госдолга США уже отправляется на голосование. Для российского рынка более важным являются нефть и китайская экономика. Поэтому можно ожидать негативного старта торгов на Московской Бирже, а также ослабление рубля.

Фиксация прибыли пришла на российский рынок

Российский рынок завершил торги вторника в минусе. Большинство дивидендных идей отыграно, индикаторы говорят о перекупленности. Дивиденды «Роснефти» не смогли удивить инвесторов. Polymetal будет осуществлять редомициляцию в Казахстан. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 90,132 млрд руб.

По итогам торгов 30 мая Индекс МосБиржи - 2698,75 п. (-1,22%), а Индекс РТС - 1047,6 п. (-1,56%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

НЛМК ао 144,32 1,85% Магнит ао 4 177,5 1,37% МТС-ао 317,3 1,16% АЛРОСА ао 67,48 0,81% ФосАгро ао 7 594 0,74%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Yandex clA 2 308 -3,43% VK-гдр 572 -3,31% ВТБ ао 0,02 -3,04% OZON-адр 1 750,5 -2,94% AGRO-гдр 806,6 -2,77%

3 отраслевых индекса показали рост, а 7 закрыли день в минусе. Самые большие потери в секторах финансов (-2,39%) и информационных технологий (-2,55%). Наибольший рост в секторе строительных компаний (+0,69%).

Согласно сообщению пресс-службы “Детский мир”, компания завершила процесс реорганизации в форме выделения из нее 100% дочерней операционной компании — ООО «ДМ». Согласно общему правилу, будет осуществляться приобретение по цене 71,5 рубля за акцию, что равно цене выкупа акций в ходе завершившейся реорганизации «Детского мира». Держателям акций предоставлена возможность продать свои акции несколькими способами: через подачу заявки на торгах в режиме «Выкуп - адресные заявки”, через принятия предложения о выкупе от ООО «ДМИ», либо через принятия предложения о выкупе от АО «ДМФА». Для нерезидентов из недружественных стран будет действовать иная форма: по цене 71,50 рублей за одну акцию с получением денежных средств на счета типа «С», либо по цене 60,77 рублей за одну акцию с получением денежных средств на указанные акционерами расчетные счета, минуя счета типа «С».

Бумаги «Эталон» закрыли день в плюсе, хотя застройщик предоставил далеко не сильный отчёт. Продажи в I квартале снизились на 31,7% до 13,436 млрд руб. Общая площадь реализованной недвижимости сократилась на 18,6%.

Акции «Роснефти» (ROSN) потеряли более 1%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,97 руб на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год. Дата закрытия реестра назначена на 11 июля. Как мы и предполагали, выплаты за II полугодие окажутся ниже выплат за I полугодие, которые составили 20,39 руб на акцию.

Polymetal (POLY) принял решение о редомициляции в Казахстан. За редомициляцию в Казахстан было отдано 91,78% голосов акционеров.

«Русгидро» (HYDR) сообщает о росте чистой прибыли в I квартале на 38,1% до 27,3 млрд руб. Общая выручка, с учётом государственных субсидий, составила 156,8 млрд руб, что на 20,9% больше, чем год назад. EBITDA вырос на 21,6% до 43,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,3X.

Немного других дивидендных новостей. Совет директоров НКХП (NKHP) рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 14,62 руб на акцию. Акционеры ТГК-14 (TGKN) одобрили дивиденды за 2022 год в размере 0,05 руб на акцию. Совет директоров Fesco (FESH) не стал рекомендовать дивиденды за 2022 год.

Московская Биржа готовит реорганизацию своих индексов по рекомендациям индексного комитета. Также были установлены коэффициенты free-float и дополнительные ограничительные весовые коэффициенты для ценных бумаг ряда эмитентов. В базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Россетей» и обыкновенные акции «Сегежа Групп». В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции «Интер РАО» и обыкновенные акции «РУСАЛа». Покинут индекс обыкновенные акции «ФосАгро» и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции TCS Grpoup Holding. В индекс нефти и газа будут включены обыкновенные акции «РуссНефти». В лист ожидания на включение в индекс МосБиржи и индекс РТС войдут депозитарные расписки акции иностранного эмитента на акции Qiwi, обыкновенные акции «Юнипро», обыкновенные акции «Группы Позитив» и обыкновенные акции «Селигдара». В лист ожидания на исключение из индекса МосБиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Магнита» и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции FixPrice. Изменения вступят в силу с 16 июня. Акции «Магнита» пока остаются в индексе МосБиржи до следующего пересмотра.

Рубль пытался укрепляться в дневные часы, но к вечеру всё же ослаб. Курс USD/RUB вошёл в зону 81,0-82,0. После потери поддержки налогового периода курс россиянина будет стремиться к ослаблению на фоне активного импорта и недостаточного валютного притока. Впрочем, пока причин для движения в сторону 85,0 за доллар также нет, поскольку экспорт российских товаров существенно восстановился. Кроме того, постепенно будет ослабевать фактор валютного спроса со стороны иностранных компаний, которые конвертируют средства от продажи российских активов.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 103,993 (-0,14%),

EUR/USD - $1,073 (+0,2%),

GBP/USD - $1,2407 (+0,41%),

USD/JPY - 139,8 (-0,47%),

USD/RUB – 81,15 (+0,4%),

EUR/RUB – 87,20 (+0,46%),

CNY/RUB – 11,427 (+0,33%).

Вопрос потолка госдолга США почти решён

Торги в США завершились разнонаправленно. Некоторые сомнения на рынке возникли из-за оппозиции ряда радикальных демократов и республиканцев к сделке по потолку госдолга. Однако уже к вечеру стало известно, что бюджетный комитет палаты представителей одобрил соглашение и направляет его на голосование. При этом Минфин США перенёс дату потенциального технического дефолта с 1 на 5 июня. Число противников соглашения оценивается в 45 членов палаты представителей со стороны республиканцев, но лидер демократов обещал компенсировать недовольных голосами своей партии. Голосование в палате представителей может состояться уже в среду, а затем законопроект отправится в сенат.

Индекс потребительского доверия от Conference Board упал в мае до 102,3 п. с 103,7 п. в апреле. Однако прогнозировалось более низкое значение около 99,1 п. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил о том, что ставка уже находится в области сдерживания экономики, но пока остаётся неясным дальнейший вектор её изменения. При этом индекс потребительского доверия показал рост числа оценок сложности с поиском работы и снижение таковых для лёгкого трудоустройства.

Акции NVIDIA (NVDA) продолжили рост и сделали компанию 9-ой в истории, чья капитализация достигала $1 трлн. Goldman Sachs (GS) может объявить о сокращении персонала ещё на 250 работников. Глава Tesla (TSLA) Илон Маск встретился с китайским министром иностранных дел и обещал расширение производства. Со стороны Китая были сделаны заверения в дальнейшем улучшении условий работы для иностранных предприятий. Источники CNBC говорят о том, что слушания в Лондоне по вопросу покупки Microsoft (MSFT) производителя видеоигр Activision Blizzard (ATVI) прошли достаточно позитивно для Microsoft. Сделка также одобрена в Китае.

Динамика по секторам: Consumer Staples -1,08%, Energy -0,94%, Health -0,67%, Materials -0,59%, Utilities -0,39%, Industrials -0,23%, Communication Services -0,07%, Financials unch,, Real Estate +0,27%, Technology +0,63%, Consumer Discretionary +0,76%.

По итогам торгов:

DJIA - 33042,78 п. (-0,15%),

S&P 500 - 4205,52 п. (+0,00%),

NASDAQ - 13017,43 п. (+0,32%).

Hang Seng близок к «медвежьему» рынку на фоне слабой китайской статистики

Азиатские рынки преимущественно снижались. Одним из главных поводов для пессимизма стала статистика из Китая, которая показала снижение индекса производственной активности в мае до 48,8 п. с 49,2 п. в апреле. При этом ожидался рост до 51,4 п. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 54,5 п. с 56,4 п. в апреле при ожиданиях 54,9 п. То есть надежды на рост китайской экономики после снятия ограничений пандемии пока не оправдываются. Дополнительный негатив пришёл из сферы геополитики. Перехватчик ВВС Китая J16 совершал опасные маневры перед американским стратегическим разведчиком RC-135. Естественно, что новости не пошли рынку на пользу. Юань слабел на 0,4% относительно доллара и торговался на 6-ти месячном минимуме, торгуясь около 7,11 за доллар. Гонконгский Hang Seng близок к тому, чтобы войти в фазу «медвежьего» рынка.

Японский рынок также торговался в минусе. Дополнительным фактором продаж акций стало укрепление иены до 139,55 за доллар. Власти Японии вновь выразили обеспокоенность ослаблением иены, что может стать предвестником валютных интервенций. Промышленное производство Японии неожиданно сократилось за апрель на 0,4% при ожиданиях роста на 0,5%. Фиксация прибыли прокатилась по таким бумагам, как Advantest и Tokyo Electron, которые заметно подорожали в последние дни на волне позитива от американской Nvidia. Однако есть и позитив. Бумаги производителя грузовиков Hino Motors дорожали на 13% после новостей о том, что владелец компании Toyota Motors и Daimler Truck Holding договорились об объединении подразделений в Японии. В холдинг со стороны немецкой компании войдут Mitsubishi Fuso Truck и Bus Corp. Самыми слабыми секторами оказались сталевары и нефтеразведка.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 30821,32 п. (-1,62%),

Hang Seng - 18095,52 п. (-2,69%),

Shanghai Composite - 3196,09 п. (-0,87%).

Негативная статистика из Китая снижает потенциал роста котировок нефти

Нефть накануне отыграла публикации в Wall Street Journal о том, что между Саудовской Аравией и РФ растёт напряжённость. Российскую сторону обвиняют в том, что она не выполняет свои обязательства по добровольному сокращению производства и продолжает продавать прежние объёмы на глобальном рынке. Однако с нашей стороны мы не находим ничего подобного, так как весной реализуются объёмы, которые зимой не находили своего покупателя. Постепенно ситуация должна нормализоваться.

Динамика нефти в среду вновь негативная, что непосредственно связано с китайской статистикой. Неожиданное падение деловой активности в промышленности ставит под сомнение прогнозы значительного роста спроса на нефть в обозримом будущем.

По состоянию на 8:45 мск: