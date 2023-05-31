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Курсы валют ЦБ РФ на 31 мая: 80,6872 руб/доллар США и 86,5119 руб/евро

ЦБ РФ с 31 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 80,6872 руб.
  • 1 евро - 86,5119 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,6150 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6317 р. (0,79%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6106 р. (0,71%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7140 р. (0,63%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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