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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 мая: 5 053,1499 руб/1 г золота и 60,0400/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 053,1499 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,0400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 659,0100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 740,7700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,5602 р. (0,79%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4700 р. (0,79%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8201 р. (0,79%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,2900 р. (0,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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