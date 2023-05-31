Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 мая: 5 053,1499 руб/1 г золота и 60,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 31 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 053,1499 руб.

1 грамм серебра - 60,0400 руб.

1 грамм платины - 2 659,0100 руб.

1 грамм палладия - 3 740,7700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,5602 р. (0,79%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4700 р. (0,79%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8201 р. (0,79%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,2900 р. (0,79%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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