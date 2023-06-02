Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги около отметки 81 руб.

В начале торгового дня стоимость доллара предпринимала попытки к снижению, отступив к 80,8 руб., однако не сумела развить дальнейшую динамику, и оттолкнувшись от локальных уровней поддержки, вернулась к значениям открытия. По нашим оценкам, сдерживает рубль от укрепления продолжающаяся коррекция нефтяных котировок.

Отметим, что волатильность юаня и евро заметно ниже, чем американской валюты. Давление на позиции этих валют оказывает их ослабление на глобальных рынках. Отметим, что евро и юань в связке с рублем близки к выходу из консолидации, причем технически сохраняются сигналы на коррекцию.

На утро четверга доллар предпринимает попытки к снижению. Мы полагаем, что в случае восстановления нефтяных котировок у пары доллар-рубль сохраняется потенциал выхода к отметке 80 руб. Отметим, что с сегодняшнего дня в России устанавливается месячный лимит в 1 млрд долл. на покупку валюты резидентами внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями. Данное нововведение позволит избежать волатильности на рынке, а также предотвратить резкое ослабление национальной валюты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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