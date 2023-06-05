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ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в пятницу ростом, достигнув отметки 81,5 руб.

Несмотря на восстановление нефтяных котировок, а также относительно спокойный новостной фон, стоимость доллара впервые с конца мая увеличилась практически на 1%., при этом торговая активность снижалась третий день подряд. Мы полагаем, что на рынке сужалось предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ожидают более комфортных уровней для реализации выручки. Отметим, что дополнительное давление на позиции национальной валюты мог оказать фактор пятницы.

На утро понедельника доллар продолжает свой рост. Отчасти поддержку иностранной валюте оказывает новостной фон, сообщающий о профилактических работах на «Турецком потоке». Впрочем, в рамках недели мы видим вероятным выход пары доллар-рубль ниже отметки 80 руб. – основную поддержку рублю может оказать активизация на рынке ЛУКОЙЛа на фоне дивидендных выплат компанией (может быть сформировано порядка 1,3 млрд долл дополнительного навеса предложения валюты).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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