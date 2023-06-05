ПСБ: Акции Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов

Облигации До заседания ЦБР 9 июня ожидаем нейтральную динамику котировок рублевых гособлигаций.

В фокусе

Страны ОПЕК+ решили сократить квоты добычи на1,396 млн барр./сутки

Страны ОПЕК+ в воскресенье приняли решение изменить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн баррелей в сутки. Это на 1,396 млн барр./сутки меньше, чем текущие квоты. Наиболее существенно в 2024 году сократится допустимый уровень добычи у России (на 650 тыс. б/с, до 9,83 млн барр./сутки), у Нигерии (на 362 тыс. б/с, до 1,38 млн барр./сутки), и у Анголы (на 175 тыс. барр./сутки, до 1,28 млн барр./сутки).

Разрешенный объем добычи у Саудовской Аравии останется на уровне 10.5 млн барр./сутки. Однако королевство заявило, что продолжит добровольно ограничивать добычу и с июля сократит ее до 9 млн. барр./сутки. Россия также заявила, что добровольное сокращение добычи на 0,5 млн барр./сутки, уже реализуемое, останется в силе и в 2024 году. Что подразумевает целевой уровень в 9,33 млн барр./сутки.

В целом решения стран-экспортеров нефти, наряду с успешным разрешением интриги вокруг госдолга США и стартом автомобильного сезона в США, должны оказать поддержку нефтяным котировкам. Мы по-прежнему склонны оценивать текущую ситуацию на рынке нефти как благоприятную, ждем возврата стоимости Brent в зону 80-90 долл./барр.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи сумел подрасти, несмотря на дивидендную отсечку ЛУКОЙЛа, завершив неделю выше отметки 2700 пунктов. Дивидендная отсечка в акциях ЛУКОЙЛА привела к тому, что индекс начал торги на минимумах с 26 мая, вблизи отметки 2685 пунктов. Однако уже в течение следующих пяти минут индекс МосБиржи вернулся выше уровня 2700 п. По итогам дня все сектора завершили торги в плюсе, лидером вновь стал сегмент транспорта из-за активно дорожающих акций Совкомфлота, которые в течение дня достигали 97,97 руб./акцию, - максимальное значение с середины ноября 2020 года. На данный момент акции выглядят локально перегретыми, из-за чего в ближайшие дни можем увидеть небольшую коррекцию, либо переход акций к консолидации. Уверенно смотрелся финансовый сектор. Акции ВТБ начали торги в заметном минусе из-за новостей о допэмиссии, однако завершили день в ощутимом плюсе, прибавив более 5%. Резко подорожали бумаги МосБиржи благодаря публикации ожидаемого сильного отчёта по итогам торгов в мае, а также утверждения акционеров финального дивиденда за 2022 год. В нефтегазовом секторе выделим вернувшиеся к максимумам года акции НОВАТЭК, а также бумаги ЛУКОЙЛа, которые начали торги падением на 6,7%, однако к окончанию сессии снижение составило всего 5,3%.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. Ключевым поддерживающим фактором должно стать постепенно восстановление цен на нефть после заседания ОПЕК+. С учётом этого стоит ожидать рост котировок ЛУКОЙЛа и других нефтяных компаний, прежде всего это бумаги Роснефти, Татнефти и Башнефти, где дополнительным стимулом для покупок выступают приближающиеся дивидендные отсечки.

Из значимых корпоративных событий сегодня, это заседания СД РУСАЛа по выплате дивидендов за 2022 год. Считаем, что менеджмент рекомендует отказаться от выплат, либо их размер будет символическим.

Россиискии рынок облигации

В пятницу на рынке ОФЗ преобладала боковая динамика. Доходность 10-летних ОФЗ 26221 на закрытии составила 10,54% (-1 б.п.), 2-летних ОФЗ 26234 – 8,45% (+2 б.п.). В целом за неделю доходность ОФЗ срочностью до 4-лет выросла на 6 - 10 б.п., более длинных – на 3 б.п. Инвесторы отыгрывали комментарии руководства ЦБР об усилении инфляционного давления.

На этой неделе до заседания ЦБР 9 июня ожидаем нейтральную динамику котировок рублевых гособлигаций. Умеренную поддержку котировкам ОФЗ сегодня может оказать рост нефтяных цен выше $77 за баррель Brent на фоне планов ОПЕК+ по сокращению добычи.

Корпоративные и экономические события

Объем торгов на МосБирже вырос в мае на 20,5% г/г

Московская биржа сообщила, что совокупный объем торгов на ее рынках в мае 2023 года составил 94,2 трлн рублей, что на 20,5% больше, чем год назад и на 4,4% превзошло показатель апреля. Среднедневной оборот на площадках МосБиржи составил 4,488 трлн руб. (+3,3% г/г, -0,5% м/м). За первые пять месяцев 2023 года объем торгов составил 455,9 трлн рублей (-10,6% г/г).

Наше мнение: операционные результаты МосБиржи выглядят неплохо в помесячной динамике и хорошими темпами восстанавливаются – в годовой: напомним, что с января по апрель отрицательная динамика объема торгов составляла 16,2% г/г. Отметим также, что все рынки показали в мае рост в годовом сопоставлении. Наиболее активно растут объемы на фондовом рынке облигаций (+269% г/г; +11,3% м/м). В годовом сопоставлении наиболее емкий денежный рынок показал рост второй месяц подряд (+13% г/г; +6% м/м), а валютный (+31% г/г; -3,8% м/м) – перешел к росту впервые в этом году, хотя и чуть ослаб к апрелю из-за спада активности на рынке спотов и форвардов.

Устойчивость операционных показателей позволяет нам повысить целевую цену акций МосБиржи до 158 руб. Ждем обновленных дивидендной политики МосБиржи (как ожидается, будет представлена до конца третьего квартала 2023 года) и стратегии, которые могут стать триггером дальнейшего повышения нашей целевой цены и заметного, в случае сохранения позитивной динамики показателей, увеличения дивидендных выплат по итогам 2023 года.

Текущие оценки и долгосрочные перспективы компании выглядят весьма привлекательно, учитывая высокий потенциал развития биржевой торговли, подкрепляемый в том числе санкционной спецификой (ограниченность объектов инвестирования для россиян + высокая потребность российских корпораций в финансировании своих проектов), а также ожидаемое улучшение ситуации в российской экономике. Мы рекомендуем держать эти бумаги в долгосрочном портфеле.

Цена размещения допэмиссии акций ВТБ установлена в размере 0,018225 рубля за одну акцию

Наблюдательный совет ВТБ установил цену размещения допэмиссии акций в размере 0,018225 рубля за одну акцию, говорится в сообщении банка. При этом цена закрытия ценных бумаг банка по итогам вечерней сессии Московской биржи 1 июня составила 0,021425 рубля. ВТБ по открытой подписке планирует разместить 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 93 млрд рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал почти 169,5 млрд рублей.

Наше мнение: ранее ВТБ планировал разместить дополнительно 30 трлн акций с 2023 года с учетом текущих размещений. Это увеличит количество размещенных акций на 80%. В случае достижения рекордной чистой прибыли в 400 млрд руб. в 2023 году и удержания этого уровня в 2024 году, при полной доп. эмиссии и при выплате 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов, доходность составила бы 13,1% при цене закрытия в четверг. В случае подтверждения движения к целевым значениям по прибыли, котировки акций могут продолжить рост.