«Открытие»: Нефть может обеспечить российский рынок поддержкой

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нефть может обеспечить российский рынок поддержкой

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть дорожает после решения Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей с июля. Рынки в Азии торгуются разнонаправленно и прежде всего обращает на себя внимание слабость китайских акций. Местные инвесторы ждут официальных заявлений о стимулах. Впрочем, для российского рынка более важным всё же является динамика нефти и грядущий дефицит около 3 млн баррелей в день. Ждем роста нефтяных бумаг и постепенного закрытия дивидендного разрыва в акциях «ЛУКОЙЛ». Однако рубль пока игнорирует дорожающую нефть, так как слабеет в утренние часы. Кстати, слабый рубль также будет стимулировать покупки акций.

Итоги прошедшей недели

За прошлую неделю индекс МосБиржи повысился с 2682,03 п. до 2719,48 п., а Индекс РТС снизился с 1055,63 п. до 1051,53 п. Пара EUR/USD упала с $1,0726 до $1,0707. Пара USD/RUB поднялась с 80,06 до 81,50, а пара EUR/RUB с 85,68 до 87,41. Нефть Brent подешевела с $76,95 до $76,13 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1944,30 до $1969,6 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 941,29 до 938,11 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4205,45 п. до 4282,37 п.

Российский рынок закрыл очередную неделю в плюсе. Дивидендные истории продолжают играть ключевую роль. В понедельник снизился лишь отраслевой индекс электроэнергетики. «Самолет» (SMLT) объявил об обратном выкупе на 10 млрд руб до конца 2023 года. В транспортном секторе подорожали бумаги «СовКомФлот» (FLOT), которые в течение всей недели отыгрывали сильную отчётность за I квартал. Вторник рынок закрыл в минусе. Застройщик «Эталон» (ETLN) сообщил о результатах за I квартал. Продажи упали на 31,7% по сравнению с I кварталом прошлого года. Совет директоров «Роснефти» (ROSN) рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб на акцию (промежуточные были на уровне 20,39 руб на бумагу). Polymetal (POLY) принял решение о редомициляции в Казахстан. «Русгидро» (HYDR) сообщила о росте чистой прибыли в I квартале на 38,1%. Среду рынок вновь закрыл в плюсе. «Алроса» (ALRS) разочаровала отсутствием дивидендов за 2022 год, хотя на рынке рассчитывали на выплаты, ориентируясь на оптимистичные заявления менеджмента. «Роснефть» (ROSN) сообщила о росте чистой прибыли в I квартале на 45,5% по сравнению с I кварталом прошлого года. «Мечел» (MTLR) сообщил о снижении производства стали на 3% в I квартале, а также падении производства угля на 25% из-за транспортных проблем.

Четверг также сложился положительно для российских акций. Подорожали акции «ЛУКОЙЛ» (LKOH) перед дивидендной отсечкой. Вновь дорожали акции «Совкомфлот» (FLOT), которые в течение недели отыгрывали отчётность за I квартал. Финансовый и строительный секторы снизились на фоне вступления в силу нормы повышения минимального взноса на ипотеку в размере 20% с прежних 10%. Пятницу рынок закрыл в минусе во многом из-за дивидендного разрыва в бумагах «ЛУКОЙЛ». Однако мы отметим, что падение акций компании было заметно меньше, чем размер дивидендов. Это позволяет предположить, что дивидендный разрыв будет достаточно быстро выкуплен рынком. Московская Биржа сообщила о росте объёмов торгов в мае на 20,5%. Совет директоров «Мечел» (MTLR) решил не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. Совет директоров «Русгидро» (HYDR) рекомендовал дивиденды в размере 0,05 руб на акцию по итогам 2022 года.

Ключевые события предстоящей недели

Новая Зеландия будет отдыхать в понедельник по случаю Дня рождения королевы. В прочих странах будут публиковать индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. Германия сообщит данные по внешней торговле за апрель. Ожидается падение экспорта на 2,5% и импорта на 1%. В еврозоне выйдет статистика цен производителей за апрель. Ожидаются темпы роста на уровне 5,9%. В США, кроме индексов деловой активности в сфере услуг и сводного индикатора, выйдут данные по производственным заказам, а также ISM в сфере услуг.

Вторник начнём с данных из Японии по расходам домохозяйств за апрель, когда они могли увеличиться на 1,5%. Резервный Банк Австралии может оставить ставку без изменения на уровне 3,85%. Далее в Европе Германия может сообщить о сокращении производственных заказов за апрель на 2,2%. Вечером в США выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Австралия в среду опубликует оценку ВВП за I квартал. Ожидается рост на 0,8% относительно предыдущих трёх месяцев. В Китае выйдет статистика внешней торговли. Рост экспорта может замедлиться до 8% с 8,5% в апреле. Германия может сообщить о падении промышленного производства на 1,3% за апрель. В США выйдут данные по внешней торговле. Минэнерго США выпустит отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. Банк Канады может оставить ключевую ставку на уровне 4,5%.

Япония в четверг может сообщить о росте ВВП за I квартал на 0,4%. В еврозоне выйдет оценка ВВП, но за I квартал данный показатель мог показать нулевую динамику изменения. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Китай в пятницу опубликует данные по инфляции. Ожидается ускорение годовых темпов роста потребительских цен до 0,4% в мае с 0,1% в апреле. Цены производителей КНР могли замедлить падение до 3,2% с 3,6% в апреле. В России ЦБ РФ примет решение по ставке, но, скорее всего, оставит её на уровне 7,5%. Вечером в РФ выйдут данные по инфляции за май. Ожидается, что в мае инфляция оказалась на уровне 2,4%.

Сектор недвижимости в Китае пока не дождался новостей о стимулах

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin поднялся в мае до 57,1 п. с 56,4 п. в апреле, хотя ожидалось снижение до 55,2 п. Однако CSI300, сформированный из «голубых фишек», демонстрировал негативную динамику. Одним из поводов для негатива стало отсутствие информации о предполагаемых стимулах рынка недвижимости. Ещё в пятницу данная новость стимулировала рынки к росту. Сектор недвижимости терял около 1,5%. Схожие потери были в секторе товаров широкого потребления. Сектор новой энергетики терял около 2%, хотя государственные средства информации сообщают о планах властей продлить и оптимизировать налог с продаж для электромобилей. Плюс к этому военные корабли США и Канады в очередной раз демонстративно проплыли по тайваньскому проливу, что вызвало недовольство Пекина. В Гонконге динамика рынка была преимущественно позитивной, но рост оказался довольно скромным.

Японские акции дорожали. Индекс деловой активности в сфере услуг страны поднялся до 55,9 п. в мае с 55,4 п. в апреле. Однако поводом для оптимизма служат надежды, что ФРС всё же воздержится от очередного повышения ставки на предстоящем заседании. Кроме того, местные инвесторы положительно реагируют на решение проблемы американского госдолга. Бумаги инвестора в технологичные истории SoftBank Group повышались на 1,6%, акции производителя промышленных роботов Fanuc поднимались на 3%. Возобновился активный рост акций Advantest Corp., которая производит тестовое оборудование для проверки микросхем. Ослабление иены до 140,1 за доллар поддержало бумаги экспортёров. В частности, бумаги Toyota Motor поднимались на 0,8%, а Panasonicчти на 5%.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 32116,24 п. (+1,88%),

Hang Seng - 18957,75 п. (+0,04%),

Shanghai Composite - 3226,06 п. (-0,12%).

Саудовская Аравия попытается вернуть нефть выше $80 за баррель

Нефть торговалась на уровне $77 за баррель Brent. В минувшие выходные состоялось совещание ОПЕК+. Общие планы добычи остались без изменений, но Саудовская Аравия объявила о том, что сократит производство нефти до 9,0 млн баррелей в сутки, начиная с июля, или на 1 млн баррелей дневной добычи по сравнению с июнем. Специалисты консалтинговой Rystad Energy полагают, что дефицит поставок в июле расширится до 3 млн баррелей, что способно существенно повлиять на цены.

Также стоит обратить внимание, что недавнее падение цен привело к сокращению буровой активности в США. Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США снизилось на 15 единиц до 555 штук. Это минимальное число буровых с апреля прошлого года.

По состоянию на 8:45 мск: