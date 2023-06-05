Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 5 июня: 80,8756 руб/доллар США и 87,1010 руб/евро

ЦБ РФ с 3 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 80,8756 руб.
  • 1 евро - 87,1010 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,1390 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0901 р. (0,11%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5246 р. (0,61%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Листвянка – это топ, куда еще ехать?!» Даниил Марышкин – об особенностях организации вип-туров
Как будут развивать промышленный туризм в Приангарье
Аэропорт Иркутска перевезёт более 3 млн человек в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги