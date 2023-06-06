«Открытие»: Нефть сыграла в пользу рубля, который мешал рынку акций расти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нефть сыграла в пользу рубля, который мешал рынку акций расти

Российский рынок торговался в скромном плюсе в первой половине дня понедельника. Сектор нефти и газа повышается на 1,6%, реагируя на рост котировок нефти после решений ОПЕК+ и дополнительного добровольного сокращения производства в Саудовской Аравии. Под давлением бумаги Polymetal на корпоративных событиях. В остальном, день сложно назвать насыщенным новостями. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,7 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2715,06 п. (-0,16%), а Индекс РТС - 1053,15 п. (+0,15%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти», VK, «НОВАТЭК» и «Роснефть». Самыми слабыми оказались Polymetal, «Полюс», «ЛУКОЙЛ», X5 Retail Group и «Магнит».

Просадка бумаг Polymetal (POLY) связана с корпоративными событиями. Компания делегировала управление российскими активами руководству АО «Полиметалл». Будут рассмотрены различные варианты прекращения владения АО «Полиметалл» и его дочерними предприятиями в связи с тем, что компания попала в американский санкционный список. Руководство Polymetal International plc покидает ключевые должности в российском подразделении группы. Главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок сохранят свои должности в Polymetal International и сосредоточат свои усилия на операционной деятельности группы на территории Казахстана. Исполнительный вице-президент по стратегическому развитию группы Павел Данилин полностью прекращает свою трудовую деятельность в Polymetal International, АО «Полиметалл» и его дочерних структурах .

Акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) дорожали на 20%, а Московская Биржа устраивала по ним дискретные аукционы. Однако рост происходит без новостных поводов. Дорожают акции «Татнефти» (TATN), отыгрывая увеличение нормы дивидендных выплат до 55%. При этом уверенность в том, что эти платежи будут, достаточно высокая, поскольку дивиденды компании являются важной статьёй формирования республиканского бюджета Татарстана.

Российский индекс деловой активности в сфере услуг, скорректированный с учётом сезонных колебаний, снизился в мае до 54,3 п. с 55,9 п. в апреле. Темпы роста замедляются второй месяц подряд.

Рубль укреплял свои позиции на фоне дорожающей нефти. Кроме того, Минфин объявил о параметрах продажи валюты в период с 7 июня по 6 июля. Общий объём составит 74,6 млрд руб, или 3,6 млрд руб в день.

Доллар укреплял свои позиции на Forex. Американская валюта продолжает отыгрывать неожиданно сильный отчёт по рынку труда в США, что снижает вероятность паузы ФРС на предстоящем заседании. Кроме того, директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева полагает, что темпы сокращения кредитования в США снижаются недостаточно быстро, а по сей причине ФРС продолжит повышать ставку. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повышалась на 6 Б.П. до 3,76%. Впрочем, доходности по аналогичным европейским государственным обязательствам росли ещё большими темпами. При этом инфляционные данные говорят уже о рисках дефляции. Цены производителей еврозоны упали за апрель на 3,2%, а годовые темпы прироста сократились до 1,0% с 5,5% в марте.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 104,32 (+0,35%),

EUR/USD - $1,0679 (-0,26%),

GBP/USD - $1,2372 (-0,63%),

USD/JPY - 140,26 (+0,2%),

USD/RUB – 81,22 (-0,34%),

EUR/RUB – 86,80 (-0,70%),

CNY/RUB – 11,380 (-0,80%).

Morgan Stanley предупреждает о риске коррекции европейского рынка акций на 10% за лето

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Более ярко выраженный рост наблюдался в Лондоне благодаря нефтяным бумагам. Объём экспорта Германии неожиданно вырос за апрель на 1,2% при ожиданиях снижения на 2,5%, а вот импорт упал на 1,7% при ожиданиях снижения на 1,0%. Сводный индикатор деловой активности еврозоны упал в мае до 52,8 п. с 54,1 п. в апреле при ожиданиях снижения до 53,3 п. Европейский сектор нефтегазовых компаний повышался почти на 1%, реагируя на дорожающую нефть. Сектор телекоммуникаций повышался на 0,8%, восстанавливаясь после пятничных потерь, когда инвесторы реагировали на новости от Amazon, которая ведёт переговоры о предоставлении экономичных услуг мобильной связи. Акции шведской компании потокового видео Viaplay Group провалились почти на 60% после заявления менеджмента об ухудшении бизнес среды и спроса на фоне падения уровня жизни населения.

Morgan Stanley неожиданно выступил с пессимистичными прогнозами. В инвестиционном банке ждут снижения S&P 500 на 9% в текущем году. Однако для европейского рынка ожидается падение на 10% уже летом на фоне ухудшения ситуации с ликвидностью и деловой активности.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7644,83 п. (+0,49%),

DAX - 16071,91 п. (+0,13%),

CAC 40 - 7262,36 п. (-0,11%).

Решение Саудовской Аравии и ОПЕК+ создают долгосрочный задел на рост нефтяных цен

Нефть ускорила рост в рамках европейских торгов. В ОПЕК+ обрисовали планы сохранения сокращённых планов производства до конца 2024 года. Саудовская Аравия с июля дополнительно снизит производство на 1 млн баррелей. В консалтинговой фирме Rystad Energy полагают, что действия Саудовской Аравии приведут к возникновению дефицита около 3 млн баррелей в сутки в II полугодии, что станет основой для более высоких цен.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $78,17 (+2,68%),

WTI - $73,83 (+2,91%),

Алюминий - $2262,5 (-0,22%),

Золото - $1955,2 (-0,39%),

Никель - $20915 (-0,45%).

Apple готов побороться за место в смешенной реальности

Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительные изменения на старте торгов. Некоторое оживление может быть в акциях нефтяных компаний на фоне дорожающей нефти. Под давлением остаются акции, связанные с искусственным интеллектом, включая бумаги Nvidia (NVDA). Бумаги Apple, напротив, дорожали в утренние часы в ожидании презентации новых продуктов. В частности, ожидается представление устройства дополнительной реальности в рамках Worldwide Developers Conference.