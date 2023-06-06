ПСБ: Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня опустится ниже отметки 2650 пунктов

Облигации До заседания ЦБР 9 июня ждем боковую динамику на рынке ОФЗ.

В фокусе

Индекс МосБиржи начал снижаться после достижения нашего целевого уровня

Российский рынок акций на прошлой неделе смог достичь нашей целевой отметки на этот квартал – 2700 пунктов и вчера начал снижаться. Ключевым фактором, как мы считаем, выступает завершение активной части дивидендного сезона, ранее толкавшего индекс вверх, а также охлаждение спроса со стороны частных инвесторов из-за геополитических опасений. Поддержку рынку будут оказывать те акции, дивидендные отсечки по которым будут в конце июня-начале июля (Татнефть, Башнефть, Роснефть, МТС). Также сдержанного позитивно смотрим на «идейные бумаги», в частности акции МосБиржи.

Из ликвидных бумаг наиболее уязвимо выглядят акции нефтегазового сектора, так как будущая дивидендная доходность, по нашим оценкам, будет заметно ниже текущей. Видим потенциал отката в фишках финансового сектора (Сбербанк и ВТБ), хотя долгосрочно они выглядят привлекательными. Рассчитываем на быстрое восстановление сектора транспорта, который является бенефициаром перенаправления торговых потоков в Азию, а также ИТ.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи по итогам торгов в понедельник показал наибольшее снижение с 3 мая, опустившись к отметке 2672 пунктов. Значимых корпоративных новостей вчера не было, кроме этого, в начале торгов российский рынок предпринимал попытки роста благодаря отскоку нефтяных котировок. На наш взгляд, основная причина снижения, это завершение дивидендного сезона, из-за чего идей для покупок становится всё меньше, в следствии этого вчера вверх взяли продавцы. В лидерах снижения оказались наиболее значимые сегменты – металлургия, финансы, а также транспорт. Акции Сбербанка не смогли удержать отметку 240 рублей, уйдя ниже во время вечерней сессии. Довольно заметно просели также бумаги TCS Group и ВТБ. В металлургическом секторе в аутсайдерах оказались акции золотопроизводителей, в частности бумаги Полиметалла упали так сильно из-за новостей о том, что руководство покидает российское подразделение компании. Среди акций транспортного сектора после сильного роста начали корректироваться бумаги Совкомфлота и ДВМП. Отметим также некоторые акции нефтегазового сегмента - дивидендный фактор продолжил толкать бумаги Татнефти, а также «префы» Башнефти. А вот в лидерах падения оказались акции ЛУКОЙЛа.

Ожидаем сегодня продолжения снижения индекса МосБиржи. По нашим оценкам сегодня он опустится ниже отметки 2650 пунктов. Среди ключевых бумаг с осторожностью смотрим на акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа и ВТБ. Вероятно, акции ИТ-компаний, несмотря на наши оптимистичные ожидания по ним, также окажутся в минусе, так как они сильнее остальных реагируют на изменение рыночного сантимента.

Россиискии рынок облигации

В понедельник на рынке ОФЗ преобладали нейтральные настроения. Индекс доходности гособлигаций RGBI по итогам дня составил 9,63% (+1 б.п.). Перед заседанием ЦБР по ставке инвесторы занимают преимущественно выжидательную позицию. Рост нефтяных цен на новостях о решении ОПЕК+ сократить добычу оказался слабым и не смог существенно повлиять на рынок рублевых облигаций. К тому же статистика из США способствовала ухудшению конъюнктуры на глобальных рынках.

Сегодня ждем продолжения боковой динамики котировок ОФЗ. Некоторое влияние на рынок может оказать объявление параметров недельных аукционов Минфина. В случае предложения флоатеров возможно усиление спроса на длинные классические ОФЗ на вторичном рынке.

Корпоративные и экономические события

Руководство российского подразделения Polymetal покинуло свои посты

После введения санкций со стороны США против АО «Полиметалл», которая расположена не территории России, руководители этой структуры решили покинуть свои посты. Все соглашения между АО «Полиметалл» и всеми дочерними организациями за пределами РФ были расторгнуты.

Наше мнение: на данный момент руководство компании, вероятно, не будет предпринимать конкретных действий в отношении российской части бизнеса. Прежде всего необходимо решить вопрос с редомициляцией, после чего, как мы считаем, будет принято решение о разделении бизнеса. На данный момент считаем, что новость негативная для бумаг компании, но стоит дождаться обнародования решения менеджмента. Однако отметим, что стоит быть осторожными при покупке акции Полиметалла из-за возросших рисков.

Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров Русала рекомендовал собранию акционеров компании не распределять прибыль по итогам 2022 г. и не выплачивать дивиденды, говорится в сообщении компании.

Наше мнение: решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год ожидаемо в условиях снижения цен на алюминий и высокой долговой нагрузки. Компания сохраняет планы по масштабной инвестиционной программе, что также может ограничить выплаты дивидендов в будущем.

Совет директоров М.Видео рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Наше мнение: решение по дивидендам обусловлено финансовыми результатами компании: в 2022 года М.Видео получила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. по IAS 17, а соотношение чистого долга к EBITDA на конец прошлого года достигло 4,2х. Повышение курса доллара к рублю может оказать отрицательный эффект на бизнес компании из-за роста себестоимости.

Минфин с 7 июня увеличит продажу валюты по бюджетному правилу в 1,8 раза, до 3,6 млрд руб. ежедневно (в сумме до 74,6 млрд руб.)

Наше мнение: учитывая таргетирующийся базовый уровень нефтегазовых доходов в размере 8 трлн руб. в год., Минфин перестраховывается и сохраняет продажи валюты. Беря во внимание нефтегазовые доходы за 1 кв.2023г и нашу проекцию доходов к декабрю 2023 года, доходы бюджета могут оказаться выше на 5% таргетируемого значения. Это может стать стимулом к старту покупки валюты Минфином осенью. Отметим, что даже при смене направления операций, будет ограниченное влияние на курс валют, ввиду малого размера объемов.