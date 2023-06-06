ПСБ: Пара доллар-рубль начала недельные торги со снижения, отступив под отметку 81 руб.

В начале торговой сессии доллар инерционно дорожал, в моменте тестировав отметку 81,8 руб., однако по мере выхода крупных игроков на рынок, перешел к снижению. Мы полагаем, что поддержку национальной валюте оказывало улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке, при этом, доллар ослабил свои позиции к большинству валют стран ЕМ.

Отметим, что вчера Минфин сообщил о повышении с 7 июня в 1,8 раза ежедневного объема продаж иностранной валют до 3,6 млрд руб. Считаем, что данное решение будет носить ограниченное влияние на котировки рубля, однако позволит избежать волатильности на рынке в случае его ослабления.

Из интересного также выделим, что на МосБирже после долгого перерыва возобновились торги швейцарским франком – иностранная валюта взлетела сразу на 37,4% на пониженной торговой активности. Полагаем, что волатильность в инструменте сохранится в ближайшие торговые сессии и отметим, что фактическая поставка валюты на текущий момент невозможна.

На утро вторника доллар торгуется без заметных изменений. Мы полагаем, что пара доллар-рубль попробует развить снижение при поддержке активизации экспортеров на рынке, ввиду чего ориентируемся на отметку 80 руб.