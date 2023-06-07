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ПСБ: Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник ОФЗ консолидировались на достигнутых ранее уровнях. Индекс доходности гособлигаций RGBI остался на отметке 9,63%.

Сегодня в фокусе внимания недельные аукционы Минфина РФ. Ведомство сообщило, что в эту среду предложит комбинацию классических ОФЗ-ПД серии 26240 (13 лет до погашения), ОФЗ-ПД серии 26242 (6 лет до погашения) и инфляционный выпуск ОФЗ-ИН серии 52005. Ожидаем, что Минфин продолжит тактику консервативного размещения гособлигаций и на вторичном рынке сохранится боковая динамика.

Из позитивных новостей обращаем внимание на данные по исполнению бюджета РФ в мае. Баланс доходов и расходов практически не изменился, дефицит остался на уровне января-апреля – 3,4 трлн руб., что не предполагает увеличение потребностей в заимствованиях.

Внешний новостной фон сегодня не дает поводов для роста котировок рублевых облигаций . Цены на нефть продолжают движение вниз в диапазон 75 – 76 долл за баррель после снижение во вторник на 0,6%. Также негативно на рыночных настроениях может сказаться вышедшая статистика по замедлению экспорта и импорта в Китае.

Тем не менее, внешний негатив вряд ли окажет заметное давление на рынок рублевых облигаций сегодня. До заседания ЦБР по ставке 9 июня ждем сохранения цен ОФЗ около текущих значений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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