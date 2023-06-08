«Открытие»: Бумаги ВТБ среди лидеров дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок смог показать рост в первой половине дня. Растут бумаги ВТБ (VTBR) на фоне отчётности за 4 месяца. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,4 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2706,41 п. (+0,94%), а индекс РТС - 1044,11 п. (+0,57%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, ВТБ, Globaltrans, «Яндекс» и «Русагро». Самыми слабыми оказались «ФосАгро», привилегированные «Сургутнефтегаз», привилегированные и обыкновенные «Татнефть», «РусАл».

Бумаги «Яндекс» (YNDX) дорожают на новостях о запуске в тестовом режиме роботизированного такси, которое будет работать в нескольких районах Москвы. Пока сложно говорить о практике распространения опыта на всю столицу, но эксплуатация покажет.

Бумаги ВТБ среди лидеров дня. Финансовая компания сообщила о прибыли в январе-апреле в размере 208,5 млрд руб. Лишь за апрель было заработано 61,8 млрд руб. Возврат на капитал (ROI) составил 36,7%, а в апреле 40,3%. Доходы до резервов составили 415,2 млрд руб, чистые процентные доходы 233,6 млрд руб.

Акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) пользуются повышенным спросом. Вероятно, что мы наблюдаем спекулятивную реакцию на повышение рейтинга банка агентством АКРА.

Немного дивидендных новостей. Совет директоров «Санкт-Петербург Биржи» (SPBE) решил не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. Совет директоров «КАМАЗ» (KMAZ) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,84 руб на акцию. Однако при текущей цене акций доходность составляет менее 1%, что и стало поводом для негативной динамики.

Рубль слабел против основных конкурентов. При этом в среду вышли весьма неплохие данные по торговому балансу с Китаем, а Минфин ещё проводил размещения ОФЗ. Товарооборот РФ и Китая в январе-мае вырос на 40,7% до $93,806 млрд. Китайские поставки за отчётный период увеличились на 75,6% до $42,947 млрд, а поставки из РФ выросли на 20,4% до $50,859 млрд. Впрочем, отметим то, что в начале года динамика роста российского экспорта превышала динамику роста поставок из КНР. Уже к маю торговый баланс заметно стабилизировался: экспорт из РФ $11,306, а из Китая $9,267 млрд. Собственно сокращение положительного сальдо торгового баланса частично отвечает за ослабление рубля в марте-мае.

Доллар на Forex слабел. Давление на американскую валюту оказывают растущие ожидания, что ФРС пропустит повышение ставки на ближайшем заседании, а может и вовсе возьмёт паузу перед сменой направленности денежной политики. Однако наиболее ярким событием дня является ослабление турецкой лиры более чем на 7% до значений выше 23 лир за доллар. На рынке предполагают, что власти страны ослабят контроль за курсом после переизбрания президента Эрдогана, так как это уже не имеет смысла, как в предвыборном цикле.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 103,945 (-0,12%),

EUR/USD - $1,0709 (+0,14%),

GBP/USD - $1,2456 (+0,25%),

USD/JPY - 139,59 (-0,04%),

USD/RUB – 81,65 (+0,31%),

EUR/RUB – 87,49 (+0,35%),

CNY/RUB – 11,453 (+0,36%).

Бумаги Inditex сделали испанский фондовый рынок лидером дня в Европе

Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Более оптимистично торговался испанский IBEX 35 благодаря акциям Inditex. Владелец модных брендов объявил о том, что за последний месяц продажи коллекции весна-лето подскочили на 16%. Благодаря этому европейский сектор потребления демонстрировал рост более 2%. Однако далеко не все владельцы модных брендов демонстрировали рост. В частности, бумаги LVMH торговались в минусе на фоне слабой статистики по экспорту и импорту Китая. Под давлением был технологичный сектор. Инвесторы фиксировали прибыль в бумагах, которые участвовали в ралли искусственного интеллекта. Некоторую неуверенность рынку вновь сообщают представители ЕЦБ. Член правления Элизабет Шнобель в своём интервью предупредила, что цикл ужесточения может оказаться более длительным, а влияние на реальную экономику относительно мягким, чтобы жёсткая денежная политика начала отражаться на инфляции. И немного статистики. Германское промышленное производство выросло за апрель на 0,3% при ожиданиях повышения на 0,6%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7631,92 п. (+0,05%),

DAX - 15994,93 п. (+0,02%),

CAC 40 - 7212,55 п. (+0,05%).

Проблема будущего дефицита постепенно завоёвывает рынок нефти

Нефть дорожала на торгах в среду. Котировки вышли из утреннего минуса на ожиданиях, что предполагаемый дефицит поставок в II полугодии окажется сильнее возможного экономического спада. Текущие объёмы пока весьма неплохо поглощаются Китаем и Индией. Собственно говоря, в мае объёмы импорта нефти Китаем являются третьими по величине за всю историю учёта.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $77,07 (+1,25%),

WTI - $72,54 (+1,53%),

Алюминий - $2212,5 (+0,32%),

Золото - $1973,7 (-0,28%),

Никель - $21130 (+0,84%).

Фиксация прибыли от ралли искусственного интеллекта продолжается на американском рынке

Отрицательное сальдо торгового баланса США в апреле выросло до $74,6 млрд с $60,6 млрд в марте. На этом фоне фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,1%.

В рамках утренних торгов снижаются акции Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Nvidia (NVDA). Инвесторы продолжают фиксировать прибыль от ралли искусственного интеллекта. Акции криптобиржи Coinbase немного корректировали свой провал на предыдущих торгах. Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на компанию, что она работает без должной регистрации и лицензии в качестве брокера и биржи.