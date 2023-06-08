Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Российский рынок акций продолжил восстанавливаться во главе с ИТ сектором и при поддержке внешнего фона. Индекс МосБиржи прибавлял 0,5%. Котировки нефти марки Brent росли на 1,5% и поднялись выше 77 долл./барр.

В секторе ИТ лучше рынка были расписки Ozon, который повысил прогноз оборота за 2023 год до 70% г/г с 60% г/г.

В нефтегазовом секторе поднимались котировки акций Газпрома. Поддержку могло оказать сообщение о рекордном импорте газа в Китай в апреле 2023 года в размере 13,84 млрд куб. м., что является историческим максимумом для этого месяца.

В секторе финансов лучше рынка были акции ВТБ на фоне публикации отчетности по МСФО за 4 мес. 2023 года, согласно которой банк в апреле 2023 года получил прибыль в размере 61,8 млрд руб., что настраивает на достижение кредитной организацией по итогам всего 2023 года прибыли на уровне 400 млрд руб.

В секторе металлургии росли привилегированные акции Лензолото на рекомендации СД выплатить дивиденды в размере 131 руб./акция.

Во внутренних секторах отметим небольшую коррекцию в акциях КАМАЗа, на фоне рекомендаций СД выплатить дивиденды в размере 1,84 руб./акция, что в целом соответствовало ожиданиям рынка.

В секторе электроэнергетики продолжили снижаться акции Россетей, поскольку компанию могут освободить от выплат дивидендов по итогам 2022-2026 годов.

Ожидаем, что во второй половине недели индекс МосБиржи попытается закрепиться выше отметки 2700 пунктов при поддержке цен на нефть и в преддверии ПМЭФ. Лучше рынка могут быть акции Сбербанка и ВТБ на сохранении ожиданий рекордных прибылей банков за 2023 год, Новатэка, который планирует увеличить производство СПГ, сталелитейных компаний, поддержку которым оказывает высокий курс доллара, а также рост промышленного производства.