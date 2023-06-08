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«Открытие»: Нервозность внешних рынков продолжится до заседания ФРС

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нервозность внешних рынков продолжится до заседания ФРС

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. Нефть торгуется в небольшом плюсе, но импульса на сильное движение уже нет. Азиатские рынки движутся разнонаправленно. Действия регуляторов Австралии и Канады указывают на то, что и ведущие центральные банки могут продолжить повышение ставки. В глобальном плане продолжается фиксация прибыли по акциям в сфере искусственного интеллекта. Однако в России эта сфера ещё столь на стартовом этапе, что может не обращать на мировые тенденции. Отечественный рынок в начале дня может сосредоточиться на позитивной динамике нефти, на внутренних дивидендных ожиданиях. Борьба за отметку 2700 пунктов по индексу МосБиржи продолжится. Рубль в утренние часы торгуется разнонаправленно. 

Сигналы на коррекцию российского рынка ослабли

Российский рынок закрыл торги среды в плюсе, но заметно ниже дневного максимума. Формирование фигуры «двойная вершина» рассыпалось, или можно считать её отыгранной на провале индексов во вторник. Вновь солидный рост в бумагах OZON, которые отыгрывают корпоративные прогнозы. Заметно подорожали акции ВТБ на фоне рекордной прибыли за 4 месяца. «Яндекс» сообщил о запуске роботизированного такси в некоторых районах Москвы. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 55,873 млрд руб.

По итогам торгов 7 июня Индекс МосБиржи - 2694,69 п. (+0,5%), а Индекс РТС - 1035,93 п. (-0,22%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

OZON-адр

1 954

7,24%

GLTR-гдр

510,4

4,4%

Yandex clA

2 416,2

4%

ВТБ ао

0,02

2,64%

РусГидро

0,89

2,3%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Транснф ап

131 800

-1,49%

Polymetal

565,2

-1,22%

Новатэк ао

1 334,8

-0,94%

ЛУКОЙЛ

5 103,5

-0,89%

Сургнфгз-п

32,75

-0,83%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Наибольшее повышение было в секторе информационных технологий (+3,47%). Минимальный прирост оказался в секторе нефти и газа (+0,03%).       

Сектор IT остаётся одним из самых динамично развивающихся. Накануне менеджмент OZON Holdings (OZON) говорил о цели роста выручки в текущем году на 70%. Уже в среду порадовал «Яндекс» (YNDX), который запустил в тестовом режиме сервис беспилотного такси в московском районе Ясенево. Пока доступ к такому такси будет открыт лишь для тестовой группы пользователей и только на указанной территории.

Бумаги ВТБ были среди лидеров дня. Финансовая компания сообщила о прибыли в январе-апреле в размере 208,5 млрд руб. Лишь за апрель было заработано 61,8 млрд руб. Возврат на капитал (ROI) составил 36,7%, а в апреле 40,3%. Доходы до резервов составили 415,2 млрд руб, чистые процентные доходы 233,6 млрд руб.        

Продолжают снижение акции «Россети» (RSTI). Компания может отказаться от выплаты дивидендов до 2026 года из-за масштабной инвестиционной программы.

Существенно подорожали бумаги «Соллерс» (SVAV). Компания объявила о перезапуске завода по производству двигателей в особой экономической зоне Елабуга. Акции «Газпрома» (GAZP) отыграли позитивно новость о рекордных поставках газа в апреле в Китай на уровне 13,84 млрд кубометров.  

Рубль ослаб относительно основных конкурентов. Мы полагаем, что это влияние экспортно-импортных потоков. В частности, товарооборот РФ и Китая в январе-мае вырос на 40,7% до $93,806 млрд. Китайские поставки за отчётный период увеличились на 75,6% до $42,947 млрд, а поставки из РФ выросли на 20,4% до $50,859 млрд. Впрочем, отметим то, что в начале года динамика роста российского экспорта превышала динамику роста поставок из КНР. Уже к маю торговый баланс заметно стабилизировался: экспорт из РФ $11,306, а из Китая $9,267 млрд.

Минфин РФ провёл 7 июня три аукциона ОФЗ, продав бумаги на 58,7 млрд руб: ОФЗ-ПД 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года – объём размещения 25,255 млрд руб при средневзвешенной доходности 10,10%; ОФЗ-ПД 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года – объём размещения 7,463 млрд руб при средневзвешенной доходности 10,81%; ОФЗ-Ин 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года – объём размещения 25,953 млрд руб при средневзвешенной доходности 3,11%. Вновь отметим, что на рынке присутствует больше спроса на среднесрочные долговые бумаги, а не на долгосрочные. Также повысился спрос на ОФЗ, защищённые от инфляции, так как текущие инфляционные показатели не считаются убедительными. К 5 июня годовая инфляция в РФ, по данным Росстата, ускорилась до 2,68%.

По состоянию на 23:00 мск:

  • DXY - 104,125 (+0,05%),
  • EUR/USD - $1,0696 (+0,02%),
  • GBP/USD - $1,2433 (+0,06%),
  • USD/JPY - 140,23 (+0,42%),
  • USD/RUB – 81,98 (+0,71%),
  • EUR/RUB – 87,65 (+0,53%),
  • CNY/RUB – 11,478 (+0,58%). 

Решение Банка Канады по ставке вселило неуверенность в американских инвесторов  

Американские индексы завершили день разнонаправленно. Для начала всех удивил Банк Канады, который неожиданно повысил ставку на 25 базисных пункта до 4,75%, хотя на предыдущем заседании акцентировал внимание на паузе и не повышал ставку. В дальнейшем канадский регулятор намерен реагировать на экономическую статистику, а это не исключает сценария новых повышений ставки. 

Под давлением были акции гигантов информационных технологий, участвующих в развитии платформ искусственного интеллекта: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA. В данных бумагах продолжается фиксация прибыли после недавнего ралли. Акции Tesla (TSLA) растут девятую сессию подряд. Все электромобили Model 3 доступны с налоговым вычетом в США в объёме $7,5 тыс. Salesforce (CRM), кроме усиления команды менеджеров, расширяет сотрудничество с облачными сервисами Google, а также использование искусственного интеллекта для предоставления на его основе различных сервисов для клиентов электронной коммерции. Согласно тайваньской прессе, Marvell (MRVL) выиграла контракт у Amazon (AMZN) на разработку и производство чипа искусственного интеллекта второго поколения. Тайваньская TSMC (TSM) планирует в II полугодии полностью освоить 5-НМ технологический процесс и запустить производство чипов на нём в 2024 году.           

Динамика по секторам: Communication Services -1,87%, Technology -1,62%, Consumer Discretionary -0,91%, Health -0,41%, Consumer Staples -0,33%, Financials +0,33%, Materials +1,18%, Industrials +1,59%, Utilities +1,7%, Real Estate +1,75%, Energy +2,65%.

По итогам торгов:

  • DJIA - 33665,02 п. (+0,27%),
  • S&P 500 - 4267,52 п. (-0,38%),
  • NASDAQ - 13104,89 п. (-1,29%).

Китайские застройщики ждут конкретных государственных стимулов

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Повышение ставки Банком Канады на 25 базисных пункта до 4,75% стало для многих инвесторов ушатом холодной воды, хотя до этого Резервный Банк Австралии также удивил повышением ставки на 25 базисных пункта до 4,1%. Впрочем, вернёмся непосредственно к акциям.

Индексы в Шанхае торговались без существенной волатильности. Диспозиция секторов остаётся без изменений. В секторе недвижимости продолжается рост на ожиданиях новых государственных стимулов. Под давлением бумаги массовых коммуникаций и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Повышался банковский сектор на новостях о том, что банки начали снижать ставки по депозитам в юанях, хотя не так давно ходили слухи о том, что власти просили финансовые организации снизить привлекательность депозитов в иностранной валюте. Впрочем, это также может рассматриваться в качестве признака будущего смягчения политики Народного Банка Китая. В Гонконге рынок снижался. Под давлением был технологичный сектор, который терял более 1%.   

Японские акции дешевели. Впрочем, бумаги фармацевтической Eisai дорожали более чем на 9% после позитивного отзыва американского регулятора на результаты свежего испытания препарата компании по лечению болезни Альцгеймера. В остальном, можно говорить о том, что рынок снимает перекупленность после обновления очередного максимума с июля 1990 года. Самые большие потери были в точном машиностроении. Наиболее сильным был сектор электрогенерации. По отдельным бумагам ситуация была разнонаправленной. Акции инвестора в технологичные истории SoftBank Group Corp. Теряли около 1,8%, реагируя на слабость технологичных бумаг в Гонконге. Производитель литографического оборудования Tokyo Electron терял 0,5% капитализации, а вот в бумагах производителя тестового оборудования Advantest Corp. Наметилась коррекция вверх (+0,3%). Очередная оценка ВВП Японии за I квартал оказалась лучше предыдущей. Экономика выросла за три месяца на 0,7% при ожиданиях повышения на 0,4%. В годовом выражении рост ускорился до 2,7% при ожиданиях 1,6%.

По состоянию на 8:25 мск:

  • NIKKEI 225 - 31577,64 п. (-1,05%),
  • Hang Seng - 19264,22 п. (+0,06%),
  • Shanghai Composite - 3211,05 п. (+0,42%).

Стратегические запасы нефти в США сокращаются десять недель подряд

Нефть сохраняла небольшой прирост. В США уже десять недель подряд сокращаются стратегические резервы. На прошлой неделе администрация Джо Байдена продала 1,8 млн баррелей. Впрочем, в ближайшее время продажи могут быть приостановлены, так как непосредственной бюджетной необходимости в этом уже нет после заключения сделки по вопросу потолка госдолга.

Отчёт Минэнерго США показал, что на неделе до 2 июня коммерческие запасы нефти -452 тыс. баррелей, бензина +2,75 млн баррелей, дистиллятов +5,074 млн баррелей. Отчёт во многом повторяет цифры от API, хотя и говорит о более сильном росте запасов нефтепродуктов.  

По состоянию на 8:45 мск:         

  • Brent - $76,96 (+0,21%),
  • WTI - $72,57 (+0,28%),
  • Алюминий - $2220 (+0,32%),
  • Золото - $1961,9 (+0,06%),
  • Никель - $21180 (-1,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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