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ПСБ: Продолжаем рассчитывать на развитие движения Brent к 80 долл./барр.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера цены на Brent подросли, получив поддержку от неплохого недельного отчета Минэнерго США. Хотя запасы сырой нефти и нефтепродуктов и выросли на прошлой неделе сильнее ожиданий, что можно объяснить выходным днем (29 мая праздновался День поминовения) и резким всплеском импорта (3,9 млн барр/сутки, против 2,3 - на предпредыдущей неделе), загрузка американских НПЗ выросла до 95,8%, максимального уровня с лета 2019 года.

Вместе с тем, некоторое охлаждение на фондовом рынке США и попытки роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST прибавила 14 б.п., вернувшись к 3,8% годовых) в преддверие заседания ФРС 13-14 июня, сдержали рост котировок. Ввиду сохранения умеренно коррекционных настроений на мировых рынках сегодня утром, цены на нефть также в символическом "минусе". Сохраняем позитивный взгляд на рынок нефти: последние новости указывают на комфортное состояние спроса в Азии и США и ограниченность запасов, настраивая, в отсутствие резкого ухудшения настроений на рынках, на развитие в ближайшее время роста цен на нефть Brent  к 80 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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