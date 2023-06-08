ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи будет проторговывать отметку 2700 пунктов

Облигации На фоне ускорения инфляции в РФ сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на несколько базисных пунктов.

Россиискии рынок акции



Индекс МосБиржи в течения дня тестировал отметку 2700 пунктов, но всё же не смог её удержать, показав символический плюс. Объёмы торгов продолжили сокращаться, составив 61,5 млрд руб., что является минимальным значением с 1 июня. Динамика бумаг была разнонаправленной, хуже остальных выглядели акции экспортёров. В нефтегазовом секторе подрасти по итогам дня смогли лишь бумаги Газпрома, аутсайдерами стали акции Транснефти, которые опустились к минимальным значениям с 30 мая. Немного лучше ситуация обстояла в металлургическом секторе. Довольно сильно прибавили бумаги Мечела, однако каких-либо значимых корпоративных новостей не поступало. В плюсе оказались также акции НЛМК, Полюса и Распадской. Во всех остальных сегментах преобладала позитивная динамика, отдельно отметим ралли в бумагах ИТ-компаний. Акции Яндекса обновили максимумы с конца февраля 2022 г., а расписки Ozon уже вернулись к значениям середины января прошлого года. Из прочих бумаг отметим подросшие акции ВТБ на фоне публикации сильных финансовых результатов.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи будет проторговывать отметку 2700 пунктов. Ожидаем сохранения спроса на акции ИТ-компаний. Также могут попробовать частично восстановить потери предыдущего дня бумаги экспортёров, в частности акции Татнефти и Роснефти.

Россиискии рынок облигации



В среду на рынке ОФЗ сохранилась нейтральная динамика. Индекс доходности гособлигаций RGBI по итогам дня составил 9,63% (+1 б.п.).

Минфин РФ продолжил тактику консервативного размещения нового госдолга с минимальной премией к вторичному рынку, что способствовало поддержанию цен ОФЗ на вторичном рынке около достигнутых уровней. Минфин РФ вчера продал гособлигации на 58,8 млрд руб. по номиналу, а всего за этот квартал уже на 536,3 млрд руб. при плане 850 млрд. руб. Полагаем, что на аукционах в июне ведомство продолжит размещать ОФЗ с премией по доходности в пределах 3-5 б.п., не оказывая существенного давления на рынок.

Сегодня в фокусе внимания данные по недельной инфляции в РФ с 30 мая по 5 июня, которая ускорилась до 0,21%. В годовом сравнении инфляция повысилась до 2,68% по сравнению с 2,4% в апреле и 3,5% в марте. Такие данные, вероятно, окажут умеренное давление на котировки ОФЗ.

Внешний новостной фон сегодня оцениваем преимущественно негативно для котировок рублевых облигаций. После неожиданного повышения ставки Банком Канады доходность гособлигаций США вернулась к максимумам мая: UST-10 – 3,79% (+9 б.п.), UST-2 – 4,56% (+5 б.п.).

С учетом локальных и внешних новостей сегодня цены ОФЗ могут немного снизиться.



Корпоративные и экономические события



КАМАЗ по итогам 2022 года намерен выплатить рекордные для себя дивиденды - 1,84 руб. на акцию



Совет директоров КАМАЗ рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании.

Наше мнение: объявленные дивиденды соответствуют 24% чистой прибыли по РСБУ. Дивидендная доходность 1%. Акции скорректировались, так как размер дивидендов соответствовал ожиданиям.

В долгосрочной перспективе акции КАМАЗа являются интересной идеей на фоне ожидаемого выхода компании в сегмент легковых автомобилей и перспектив использования в такси и каршеринге машин, локализованных в России. Ожидания роста бизнеса компании могут поддерживать цены ее акций.



ВТБ представил отчет по МСФО за апрель



Прибыль составила 62 млрд руб. в апреле и 209 млрд руб. за 4 месяца. Почти половина из этого сформирована разовыми операциями – на 83 млрд руб. валютной переоценкой (ослабление рубля) и 35 млрд руб. от приобретения РНКБ.

Наше мнение: по итогам года ВТБ планирует заработать до 400 млрд руб., то есть ~25 млрд руб. в мес. до конца года, что реалистично, так как соответствует прибыли без разовых операций.

ВТБ в этом году проводит 2 доп.эмиссии: на 150 млрд руб. в 1 кв. (за счет средств ФНБ и акций РНКБ) и на 94 млрд руб. сейчас. Суммарно это около 1/3 всего капитала. Допэмиссия нужна в рамках сворачивания послаблений ЦБ.

Акции ВТБ вчера позитивно реагировали на отчет. Но доп.эмиссии размывают возможные дивиденды, потенциал которых по итогам 2023 года пока под вопросом.

В банковском секторе мы отдаем предпочтение акциям Сбербанка с более предсказуемой дивидендной политикой.