ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в среду ростом, вплотную приблизившись к 82 руб.

Торговая активность американской валютой с расчетами «завтра» на МосБирже устремилась к минимумам 2023 года, составив 684 млн долл., при этом курс демонстрирует постепенный рост. Мы считаем, что данная динамика вызвана фактором начала месяца, когда экспортеры наименее активны на рынке. Отметим, что технически формируется восходящий тренд, однако сильных фундаментальных факторов к ослаблению рубля не наблюдается.

Из интересного выделим ощутимый обвал турецкой лиры на глобальных рынках, в т.ч. и к рублю. Рынок продолжает закладывать повестку смены экономической политики Турции. Считаем, что лира в ближайшее время продолжит устанавливать антирекорды.

Полагаем, что сегодня инерционное укрепление доллара может сохраниться и пара завершит торги немного выше отметки 82 руб. Впрочем, подчеркнем, что сильных фундаментальных драйверов к ослаблению рубля пока не наблюдается.