ПСБ: Индекс МосБиржи в течения дня тестировал отметку 2700 пунктов, но всё же не смог её удержать

Объёмы торгов продолжили сокращаться, составив 61,5 млрд руб., что является минимальным значением с 1 июня. Динамика бумаг была разнонаправленной, хуже остальных выглядели акции экспортёров. В нефтегазовом секторе подрасти по итогам дня смогли лишь бумаги Газпрома, аутсайдерами стали акции Транснефти, которые опустились к минимальным значениям с 30 мая. Немного лучше ситуация обстояла в металлургическом секторе. Довольно сильно прибавили бумаги Мечела, однако каких-либо значимых корпоративных новостей не поступало. В плюсе оказались также акции НЛМК, Полюса и Распадской. Во всех остальных сегментах преобладала позитивная динамика, отдельно отметим ралли в бумагах ИТ-компаний. Акции Яндекса обновили максимумы с конца февраля 2022 г., а расписки Ozon уже вернулись к значениям середины января прошлого года. Из прочих бумаг отметим подросшие акции ВТБ на фоне публикации сильных финансовых результатов.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи будет проторговывать отметку 2700 пунктов. Ожидаем сохранения спроса на акции ИТ-компаний. Также могут попробовать частично восстановить потери предыдущего дня бумаги экспортёров, в частности акции Татнефти и Роснефти.