«Открытие»: Российский рынок преимущественно консолидировался в первой половине дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок преимущественно консолидировался в первой половине дня в четверг. Индекс МосБиржи уходил в минус, но затем вновь попытался вернуться выше отметки 3700 пунктов. Продолжили рост бумаги «Яндекс» на фоне практической реализации беспилотного такси в Москве. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,2 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2704,43 п. (+0,36%), а Индекс РТС - 1036,24 п. (+0,03%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Яндекс», привилегированные «Сургутнефтегаз», TCS Group, VK и «ФосАгро». Самыми слабыми были Globaltrans, «Русгидро», Fix Price, N+ Group и Polymetal.

Акции «Самолёт» (SMLT) ушли в минус после новостей о том, что совет директоров решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год, ссылаясь на высокую неопределённость в сфере недвижимости. При этом компания заявила, что в будущем будет придерживаться своей дивидендной политике, а к вопросу о дивидендах вернётся в III квартале.

Бумаги «Яндекс» (YNDX) продолжили дорожать. Накануне компания объявила о запуске в тестовом режиме беспилотного такси в районе Ясенево в Москве. Сегодня пришли уже новости от NASDAQ, что компания сможет сохранить листинг на американской бирже в случае реструктуризации. Решение о делистинге отменено, но торги пока поставлены на паузу.

В привилегированных акциях Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) очередной бурный рост. Однако логичного объяснения столь мощной динамике нет. Учитывая, что на рынке периодически выстреливают акции второго и третьего эшелона без видимых причин, то, скорее всего, этот рост носит спекулятивный характер. Ранее, до взрывного роста, мы вполне позитивно оценивали акции Банка «Санкт-Петербург», но в условиях спекулятивной активности они уже кажутся рискованными. Впрочем, подобный рост может быть адекватным, если существует скрытая информация о вероятном интересе к банку в качестве объекта поглощения.

Рубль слабел против основных конкурентов. Основными причинами слабости остаётся рост импорта и сохраняющийся спрос со стороны иностранных компаний, которые выводят свои активы из РФ. Напомним, что рост импорта из Китая вырос в январе-мае на 75,6%, а поставки из РФ в Китай на 20,4%. В начале года российский экспорт, напротив, превышал по динамике роста китайские поставки.

Доллар США сдавал свои позиции на Forex. Однако ослабление по индексу доллара составляло всего четверть процента, что нельзя назвать целенаправленным движением. Многое определиться 15 июня, когда ФРС примет решение по ставке. Пока рынок склоняется к паузе, но неожиданные повышения ставки в Резервном Банке Австралии и Банке Канады несколько подорвали веру в смягчение позиции американского регулятора.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 103,675 (-0,37%),

EUR/USD - $1,0747 (+0,46%),

GBP/USD - $1,2481 (+0,35%),

USD/JPY - 139,54 (-0,45%),

USD/RUB – 82,22 (+0,29%),

EUR/RUB – 88,37 (+0,83%),

CNY/RUB – 11,514 (+0,31%).

ВВП еврозоны показал отрицательную динамику в I квартале

Европейские рынки преимущественно повышались, хотя в утренние часы преобладали распродажи. К инвесторам возвращаются прежние страхи, что центральные банки продолжат ужесточать денежную политику. Решения Резервного Банка Австралии и Банка Канады повысить ставки стало, если не полной неожиданностью, то неприятным сюрпризом. Под давлением были технологичные акции, а банки демонстрировали рост, поскольку высокие ставки позволяют им повысить свои доходы. Телекоммуникационный сектор терял более 1% на фоне падения акций Vodafone на 4,5%. Накануне компания объявила о планах объединения операций с Hutchison. Оценка ВВП еврозоны за I квартал показала снижение экономики на 0,1% при ожиданиях нулевой динамики. В годовом выражении рост составляет 1,0% при ожиданиях 1,2%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7619,17 п. (-0,07%),

DAX - 15998,55 п. (+0,24%),

CAC 40 - 7231,57 п. (+0,40%).

Рост индийского спроса на топливо говорит о серьёзности прогнозов дефицита нефти

Нефть усилила рост. Котировки Brent поднялись выше $77 за баррель. Рынок постепенно сосредотачивается на будущей проблеме дефицита. При этом поступает статистика по спросу, которая весьма обнадеживает производителей нефти. Потребление топлива в Индии выросло за май на 8%. Спрос на бензин увеличился на 16,4% до 3.35 млн тонн, а продажи дизельного топлива увеличились почти на 5% до 8.22 млн тонн.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $77,35 (+0,72%),

WTI - $72,96 (+0,82%),

Алюминий - $2228 (+0,68%),

Золото - $1973 (+0,63%),

Никель - $21335 (-0,79%).

Число первичных заявок на пособие по безработице в США резко выросло за прошлую неделю

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе до 261 тыс., что оказалось заметно выше прогноза 235 тыс. и значения неделей ранее – 233 тыс.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от нулевого изменения в Dow Jones до роста на 0,3% в NASDAQ.

Акции Manchester United растут в Нью-Йорке более чем на 5% на новостях об очередном предложении о покупке из Катара. Акции онлайн туристического агента Trip.com дорожали на 4% на фоне выручке в I квартале, которая превысила значения до пандемии. Ювелирный производитель Signet Jewelers отчитался хуже прогнозов, а также говорит об ухудшении макроэкономической ситуации, что немедленно привело к падению акций на 11%. Акции Adobe дорожали на 2% на новостях о том, что компания готова предоставить своим бизнес-клиентам инструмент искусственного интеллекта Firefly.