ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила серию роста, завершив торги около отметки 82,6 руб. – максимума с апреля 2022 года

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» остается пониженной, при этом стоимость доллара продолжает свой постепенный рост. Мы полагаем, что динамика вызвана низкой активностью экспортеров и стабильным спросом на валюту со стороны населения и импортеров, что, в целом, свойственно началу месяца. Отметим, что технически доллар формирует восходящий тренд.

На утро пятницы давление на позиции рубля сохраняется. Мы полагаем, что в случае если пара доллар-рубль протестирует отметку 83 руб., открывается горизонт выхода выше 84 руб. Впрочем, подчеркнем, что фундаментальных параметров для ослабления национальной валюты не наблюдается, ввиду чего рост доллара скорее будет носить плавный характер.