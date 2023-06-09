ПСБ: Индекс МосБиржи вчера весь день консолидировался вблизи отметки 2700

Объёмы торгов продолжили снижаться, достигнув минимального значения с 8 мая, составив по итогам дня 42,9 млрд руб. Динамика бумаг была разнонаправленной, вновь выделялись сильно выросшие акции ИТ-компаний. Первенство здесь перешло бумагам HeadHunter, Циан и Позитиву, в то время, как акции Ozon, которые показывали бурный рост последние дни, продемонстрировали символический рост. Отметим сильную динамику бумаг НМТП после новостей о том, что СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,798 рублей на акцию. На этом фоне заметно прибавили акции Транснефти.

Здесь мы выделяем несколько факторов. Во-первых, Транснефть владеет 50% акций НМТП, поэтому рекомендация совета директоров по дивидендам привела к росту бумаг. Во-вторых, Транснефть всё ещё остаётся в числе тех, по ком пока нет информации по дивидендам за прошлый год. В списке лидеров торгов оказались также бумаги Сургутнефтегаза. Сегодня, перед началом торгов, компания опубликовала отчётность по РСБУ. Ключевой момент здесь в том, что «валютная кубышка» осталась и даже увеличилась. Именно этот вопрос волновал инвесторов после того, как СД рекомендовал низкие дивиденды по привилегированным акциям.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи. Не исключаем, что индекс в течение сегодняшних торгов может приблизиться к годовым максимумам. Отдаём предпочтение акциям Сургутнефтегаза, «префы» могут вернуться выше 36 руб. Кроме это рассчитываем увидеть рост бумаг Сбербанка, триггером должна стать публикация результатов за май. Поддержать индекс также могут акции Газпрома.