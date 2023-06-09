Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 9 июня: 82,0930 руб/доллар США и 88,0379 руб/евро

ЦБ РФ с 9 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 82,0930 руб.
  • 1 евро - 88,0379 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,8960 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6349 р. (0,78%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8728 р. (1,00%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7330 р. (0,64%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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