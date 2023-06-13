ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговывать район 2700 пунктов, не исключаем попыток пойти чуть ниже

Облигации На фоне ужесточения риторики ЦБР на этой неделе доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов.
В фокусе
Нефть: снова вниз?
Уже третий раз с начала мая котировки Brent опускаются ниже 72 долл./барр. В этот раз не помогли ни старт автомобильного сезона, ни решение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу. Рынок не верит в силу спроса, а ведущие инвестбанки корректируют прогнозы вниз. Мы, конечно, считаем, что распродажа в нефти избыточна, а фактор и высоких ставок, и повышенного инфляционного давления в экономике США уже давно должен быть учтен. Но поддержка со стороны спроса, в данном случае, китайского, пока действительно ограничена: постковидное восстановление промышленности страны слабее ожиданий. В мае импорт сырой нефти вырос на 12,2% г/г, до 12,1 млн барр./день, после сокращения на 16% месяцем ранее. Но рассчитываем, что со второго полугодия восстановление Китая все же будет более выраженным, а рост мобильности населения и обусловит наращивание потребления. Нефть Brent на этом фоне продолжаем видеть в зоне ~80 долл./барр.
ЦБ сохранил ставку, но ужесточил сигнал, указав, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Основные триггеры: рост цен устойчивых компонент инфляции, а также быстрый рост экономической активности.
Также беспокоит возможное более сильное ослабление рубля (ЦБ прогноз не даёт по курсу) и влияние этого фактора на инфляцию.
Вероятность сценария повышения ставки растет. Однако, считаем, что сценарий стабильной ставки пока остается основным. Сезонное снижение цен на продукты питания летом ограничит рост инфляции. При выраженности этого процесса инфляционные риски не успеют набрать силы в этом году.
Российский рынок акции
Индекс МосБиржи в пятницу продолжил консолидацию «над» отметкой 2700 пунктов - преддверие длинных выходных и ожидания значимых событий этой недели обусловили пониженную торговую активность инвесторов и, как следствие, точечный спрос на "фишки" в большинстве секторов. В первую очередь, отметим, сдержанную фиксацию прибыли в акциях финансового сектора. Акции Сбербанка понесли умеренные потери, хотя банк представил неплохую отчетность по РСБУ за 5 месяцев: чистая прибыль с начала года составила 589 млрд руб., что, несмотря на незначительное помесячное торможение динамики за май (118,1 млрд руб., -2,2% м/м) по-прежнему настраивает на обильные дивиденды по итогам 2023 года, - по нашим оценкам, они могут достичь 30-32 руб. В этом сегменте уверенный рост показали лишь "идейные" акции МосБиржи, сумевшие выйти на уровни до начала СВО, а также продолжившие раллировать расписки QIWI. В сегменте металлургических и горнодобывающих компаний ощутимо подрасти смогли лишь акции Алроса, поддержанные данными о неплохой чистой прибыли за 2022 год (82,93 млрд руб.), бумаги НЛМК и Норникеля.
Преимущественно скорректировались представители ИТ-сектора, хотя по итогам недели они и показали весьма убедительный рост, в пределах 9,5%.
Зато уверенно держались в пятницу акции нефтегазового сектора. Здесь раллировали привилегированные акции Сургутнефегаза: в своей отчетности по РСБУ за 2022 год компания показала рост "кубышки" до 4,29 трлн руб., что восстановило привлекательный дивидендный профиль этих бумаг. Более 1% прибавили акции НОВАТЭКА и Роснефти, что мы связываем с ожиданиями позитивных новостей с стартующего 14 июня ПМЭФ.
В аутсайдерах дня - вновь Полиметалл, дешевеющий шестой день подряд, и скорректировавшиеся после взлета накануне Fixprice и НМТП.
Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговывать район 2700 пунктов, не исключаем попыток пойти чуть ниже: заметное снижение нефтяных котировок (нефть Brent упала к 72 долл./барр.) способно поддерживать консервативный настрой в «весовых» секторах. Сегодня в центре внимания участников рынка – заседание СД Транснефти по дивидендам.
Российский рынок облигации
Рынок ОФЗ отреагировал небольшим ростом доходности на ужесточение риторики ЦБР после заседания 9 июня. Индекс доходности гособлигаций RGBI вырос до 9,65% (+1 б.п.). Бумаги срочностью до 2-лет и свыше 10-лет выросли в доходности в среднем на 4 б.п. На среднем участке кривой доходности ОФЗ котировки практически не изменились.
Решение ЦБР о сохранении ставки на уровне 7,5% совпало с консенсус прогнозом. Указание регулятора на повышение инфляционных рисков уже в значительной мере отражено в ценах ОФЗ. Гособлигации срочностью 1 -2 года торгуются с доходностью 7,9 – 8,6% годовых. Поэтому реакция рынка на итоги заседания 9 июня была слабой. При этом мы считаем, что некоторые игроки в ближайшее время могут пересмотреть прогнозы по ключевой ставке в сторону повышения, что будет оказывать давление на цены рублевых облигаций.
С учетом ужесточения риторики ЦБР на этой неделе доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов. Ближайшей целью для индекса RGBI видим уровень 9,7%.
Корпоративные и экономические события
Сбербанк отчитался за май по РСБУ
Прибыль за май составила 118 млрд руб. Прибыль за 5 месяцев: 589 млрд руб. Показатель рентабельности капитала (ROE) за 5м 2023 г.: 23,3%.
Наше мнение: мы считаем, что ключевыми драйверами сильных результатов стало следующее:
- рост кредитного портфеля (+8,6% с начала года);
- низкая стоимость риска (1,1%);
- стабилизация стоимости фондирования.
В мае Сбер выдал максимальный с начала года объем кредитов – 2,4 трлн руб. С учетом текущей динамики, подтверждаем ожидания по прибыли Сбера в этом году на уровне 1,4 трлн руб. При направлении на выплату дивидендов 50% годовой прибыли, дивиденды по итогам года могут составить 30-32 руб. Подтверждаем рекомендацию "Покупать", наша текущая целевая цена акций на горизонте года – 307 руб.
Чистая прибыль АЛРОСА в 2022 г. составила 82,93 млрд руб. - материалы к ГОСА
Чистая прибыль АЛРОСА по итогам 2022 г. составила 82,933 млрд рублей, говорится в материалах к собранию акционеров компании.
Акционерам предложено проголосовать за невыплату дивидендов по результатам прошлого года. Аргументируя невыплату, наблюдательный совет компании ранее обращал внимание на внешние факторы неопределенности и необходимость повышения устойчивости компании.
Чистая прибыль по РСБУ за 2021 г. не публиковалась. Чистая прибыль по РСБУ за 2020 г. составляла 12,263 млрд рублей.
Наше мнение: несмотря на достаточно скудные данные, мы считаем, что 2022 г. с точки зрения финансовой ситуации стал для Алросы неплохим. Компания за счет роста производства и роста индекса цен на алмазы в долларах смогла отчасти нивелировать спад в реализации. Что касается перспектив дальнейших дивидендных выплат, пока мы иллюзий не строим, так как риск санкционного давления сохраняется.
СД Транснефти 13 июня рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 г.
Совет директоров Транснефти сегодня рассмотрит вопрос о предварительном распределении прибыли ПАО за 2022 год, в том числе о размерах, рекомендации о годовых дивидендах по всем типам акций.
Наше мнение: в базовом сценарии мы считаем, что на выплату дивидендов может быть направлено 50% от чистой прибыли. Если Транснефть заработает по итогам 2022 года 180 млрд руб. (вероятность высока), тогда акционеры получат 12,4 тыс.руб./акцию, доходность 9%. При удачном раскладе коэффициент выплаты может быть увеличен до 100%, тогда доходность будет 18%.
Пассажиропоток группы Аэрофлот в мае вырос на 36%
Пассажиропоток группы Аэрофлот в мае 2023 года вырос на 36% относительно того же месяца прошлого года, до 3,7 млн человек, сообщила пресс-служба компании.
Показатель увеличился также по сравнению c маем 2021 года - рост составил 4%. На внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров (+18% г/г), на международных - 738 тыс. (в 3,4 раза больше, чем годом ранее).
Общий пассажирооборот группы увеличился на 45%, до 9,4 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 2,4 процентного пункта (п.п.), до 83,4%.
Наше мнение: Аэрофлот продолжает уверенно восстанавливать операционные показатели, основной упор на внутренних линиях. Акции реагировали в пятницу неплохим ростом, но не смогли обновить недельный максимум (40,3 руб.).