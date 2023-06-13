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ПСБ: Доллар сегодня продолжит пытаться закрепиться выше 83 рублей

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу курс доллара на Московской бирже с поставкой "завтра" показал символический рост, завершив неделю чуть выше 82,6 руб. Торговая активность парой возросла впервые с 30 мая, превысив 1 млрд долл. Отметим, что внутри дня увеличение объемов сопровождалось попытками укрепления рубля, отражая появление крупных продавцов валюты. Впрочем, все просадки перед длинными российскими выходными были выкуплены, что мы связываем со слабостью рынка нефти и геополитическими опасениями. А вот заседание Банка России, ожидаемо не изменившего ключевую ставку, хотя и ощутимо ужесточившего риторику, на ход торгов ключевыми валютами сильного влияния не оказало. 

Сегодня утром доллар вновь предпринимает попытки закрепиться выше 83 рублей, что технически открывает цели в диапазоне 84-85 рублей. Основными негативными факторами выступают усиление давления на нефтяные котировки (Brent в начале недели упала к 72 долл./барр., обновив минимумы с мая) и устойчивый спрос на валюту. Рассчитываем, что ослабление рубля в ближайшие дни будет сдержано увеличением предложения валюты: текущий курс доллара уже выглядит вполне комфортным для экспортеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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