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ПСБ: Российский рынок акций растет вслед за ценами на нефть

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Российский рынок акций растет во главе с нефтегазовым сектором. Индекс МосБиржи прибавлял 1,6%. Котировки нефти марки Brent после снижения в понедельник сегодня восстанавливались и поднялись выше 74 долл./барр., прибавляя более 3%. Курс доллара по отношению к рублю прибавлял 1,8% и превысил отметку 84 руб.

Акции компаний нефтегазового сектора пользовались спросом на фоне роста цен на нефть и пары доллар-рубль. Наиболее сильный рост показали Роснефть в ожидании выплат дивидендов и ЛУКОЙЛ, интерес к акциям которого вернулся после коррекции на прошлой неделе.

В секторе финансов продолжили расти акции Сбербанка и ВТБ в ожидании рекордных прибылей этих банков по итогам 2023 года.

Сектору горной добычи и металлов поддержку оказывал рост пары доллар-рубль. Бумаги Норникеля росли вслед за мировыми ценами на цветные металлы. Пользовались спросом акции сталелитейных компаний. Акции Полиметалла выглядели лучше рынка после распродаж на прошлой неделе.

Отметим заметный рост бумаг в потребительском секторе, который с начала года отстал от индекса МосБиржи.

В среду индекс МосБиржи может продолжить расти к отметке 2775 пунктов в ожидании позитивных новостей с ПМЭФ. Лучше рынка могут оказаться акции Роснефти, Новатэка, Татнефти, при поддержке цен на нефть, а также сталелитейных компаний в условиях роста доллара по отношению к рублю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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