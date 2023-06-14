ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи может постараться развить повышательное движение и попытаться выйти в диапазон 2780-2820 пунктов

Облигации Cегодня Минфин РФ предложит на аукционах флоатер ОФЗ-ПК серии 29024 и классический выпуск ОФЗ-ПД серии 26241.

Курс доллара поднялся выше 84 руб.



В начале недели рубль заметно ослаб к основным валютам, - курс доллара превысил 84 руб., обновив пики с марта прошлого года при повышенной торговой активности, а курс евро - вышел выше 91 рублей.

Отчасти текущее движение на валютном рынке связано с отложенным из-за праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров, отчасти - повышением активности частных инвесторов, отыгрывающих повышенную волатильность на рынке нефти и технические факторы - доллар в конце прошлой недели преодолел психологически важную зону 82-82,5 руб., что настраивало на развитие повышательного движения.

По нашему мнению, курс доллара уже выглядит высоковато исходя из фундаментальных факторов. И без дополнительных новостных триггеров доллару пойти заметно выше будет сложно. Ждем новостной поддержки со стартующего сегодня ПМЭФ и рассчитываем на ослабление импульса к росту американской валюты. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим 82-85 руб.



Россиискии рынок акции



Индекс МосБиржи вчера уверенно вырос, обновив максимумы с апреля прошлого года и на вечерней сессии достиг отметки 2768 пунктов. Объемы торгов выросли на более чем на треть по сравнению с четвергом-пятницей. Улучшению настроений, наряду с ожиданиями позитивных новостей с ПМЭФ, способствовали бурное восстановление нефтяных котировок и сохранение выраженной слабости рубля, стимулировавшие спрос на акции сырьевых секторов. Так, в нефтегазовом секторе наиболее заметно подорожали акции ЛУКОЙЛа, прервав постдивидендный откат, обновили максимумы c весны прошлого года бумаги Роснефти и НОВАТЭКа, а «префы» Сургутнефтегаза – вплотную приблизились к нашей целевой зоне 37-40 руб. Заметно ожил спрос на акции металлургов – при повышенной торговой активности сильно прибавили курсы акций ММК и НЛМК, «рывком» обновив максимумы с лета, а Норникель – вырос на 1,7%, оттолкнувшись от своей 200-дневной средней, что настраивает на развитие роста. Также отметим активизацию покупателей в акциях Сегежи, не вполне оправданно, на наш взгляд, отстающей от рынка.

Позитив в сырьевых бумагах распространился и на внутренние сектора. В первую очередь выделим повышение интереса к бумагам потребительского сектора, техническая картина в которых также улучшилась. Здесь в лидерах роста – вновь раллирующий FixPrice, «лучше рынка» выросли котировки акций Магнита и Х5. Активизировались покупки в транспортном секторе, который был под давлением фиксации прибыли на прошлой неделе, - неплохо отскочили акции Совкомфлота и ДВМП. После паузы вновь усилился спрос на «фишки» ИТ-сектора (OZON, Яндекс, Группа Позитив), акции Сбербанка и девелоперов (Самолет, ПИК).

Сегодня индекс МосБиржи может постараться развить повышательное движение и попытаться выйти в диапазон 2780-2820 пунктов. Позитивный настрой может быть поддержан новостями со стартующего сегодня ПМЭФ и ослабшего рубля. Ждем сохранения спроса на акции сырьевых секторов, опережающего роста бумаг ИТ- и транспортного сектора.

Россиискии рынок облигации



Во вторник ценовой индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,07%, доходность ОФЗ по всей кривой выросла в среднем на 2 б.п. Инвесторы отыгрывали ужесточение сигнала ЦБР после заседания 9 июня. Также сказывалось ослабление курса рубля, усиливающее проинфляционные риски. Данные по инфляции в РФ в мае на уровне 2,5% (в апреле 2,3%) оказались близкими к предварительным оценкам согласно недельным данным и не оказали заметного влияния на рынок. Ожидания ускорения инфляции в ближайшие месяцы сдерживают оптимизм покупателей.

Сегодня в фокусе внимания недельные аукционы Минфина по размещению госдолга. Ведомство предложит комбинацию: классический выпуск ОФЗ-ПД серии 26241 (9,4 года до погашения) и флоатер ОФЗ-ПК серии 29024. С учетом увеличения вероятности повышения ключевой ставки ожидаем высокий спрос на флоатер.

При сохранении Минфином консервативной тактики на аукционе по размещению классического выпуска ОФЗ 26241 на вторичном рынке сегодня ждем стабилизацию котировок гособлигаций около достигнутых уровней.



Корпоративные и экономические события



Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен в Госдуму



Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает для компаний налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), он будет зачисляться в федеральный бюджет, с учетом суммы обеспечительного платежа по налогу.



Наше мнение: в вопросе о дополнительном сборе с крупного бизнеса поставлена точка. Как и сообщалось ранее, сбор коснется компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы больше 1 млрд руб. Исключением будут МСП, компании, основанные после 2020 г., плательщики ЕСН, нефтегазовые и угольные компании, которые и так подпадают под дополнительные налоговые изъятия в этом году. Основные доноры - металлурги, производители удобрений.



Северсталь не будет выплачивать дивиденды



Акционеры Северстали на годовом собрании, которое состоялось 9 июня, одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Наше мнение: новость нейтральна, так как рынок ожидал, что Северсталь не будет выплачивать дивиденды. Но по мере возврата к раскрытию информации бумаги представителей сектора могут начать позволяться интересом у инвесторов, так как это будет настраивать и на потенциальный возврат к выплатам дивидендов. Наш фаворит - ММК за счет ориентированности на домашний рынок и ожидаемого роста внутренних цен. Таргет - 50 руб./акцию, потенциал роста 17%.