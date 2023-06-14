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ПСБ: Ждем ослабления импульса к росту доллара

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера рубль заметно ослаб к основным валютам, – курс доллара превысил 84 руб., обновив пики с марта прошлого года при повышенной торговой активности, а курс евро – вышел в район 91 рублей (и сегодня утром пытается пойти чуть выше).

Отчасти текущее движение на валютном рынке связано с отложенным из-за праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров, отчасти – повышением активности частных инвесторов, отыгрывавщих повышенную волатильность на рынке нефти и технические факторы – доллар в конце прошлой недели преодолел психологически важную зону 82-82,5 руб., что настраивало на развитие повышательного движения.

Курс доллара уже выглядит высоковато исходя из фундаментальных факторов, и без дополнительных новостных триггеров доллару пойти выше будет сложно. Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту американской валюты, базовой целью которого является, по нашему мнению, район 85 руб. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим диапазон 82-85 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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