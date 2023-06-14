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ПСБ: Консервативная тактика Минфина РФ на сегодняшних аукционах будет способствовать боковой динамике котировок ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник ценовой индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,07%, доходность ОФЗ по всей кривой выросла в среднем на 2 б.п. Инвесторы отыгрывали ужесточение сигнала ЦБР после заседания 9 июня. Также сказывалось ослабление курса рубля, усиливающее проинфляционные риски. Данные по инфляции в РФ в мае на уровне 2,5% (в апреле 2,3%) оказались близкими к предварительным оценкам согласно недельным данным и не оказали заметного влияния на рынок. Ожидания ускорения инфляции в ближайшие месяцы сдерживают оптимизм покупателей.

Сегодня в фокусе внимания недельные аукционы Минфина по размещению госдолга. Ведомство предложит комбинацию: классический выпуск ОФЗ-ПД серии 26241 (9,4 года до погашения) и флоатер ОФЗ-ПК серии 29024. С учетом увеличения вероятности повышения ключевой ставки ожидаем высокий спрос на флоатер.

При сохранении Минфином консервативной тактики на аукционе по размещению классического выпуска ОФЗ 26241 на вторичном рынке сегодня ждем стабилизацию котировок гособлигаций около достигнутых уровней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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