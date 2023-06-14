«Открытие»: Инвесторы будут ждать действия центральных банков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Инвесторы будут ждать действия центральных банков

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. В Китае ждут новых стимулов от Народного Банка. Нефть дорожает на увеличении импортных квот КНР. Главным событием дня станет решение ФРС по ставке, но оно уже состоится после закрытия торгов в России. Рубль продолжает слабеть, что будет стимулировать покупки акций экспортёров на российском рынке.

Слабый рубль определил доминирование покупателей на российском рынке

Слабый рубль и дорожающая нефть помогли индексу МосБиржи обновить годовые максимумы. Рублёвый Индикатор закрылся на максимуме дня. При этом фон новостей был далеко не позитивный. Однако национальная валюта, которая устойчиво слабеет, традиционно приводит к росту интереса инвесторов к фондовому рынку, как инструменту спасения от инфляции, или девальвации национальных денег. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,36 млрд руб.

По итогам торгов 13 июня индекс МосБиржи - 2757,28 п. (+1,82%), а индекс РТС - 1030,64 п. (-0,16%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

FIXP-гдр 398,1 6,27% Polymetal 555,2 4,46% НЛМК ао 158,58 4,01% ММК 42,64 3,91% ЛУКОЙЛ 5 260 3,6%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Транснф ап 134 150 -2,93% VK-гдр 632,4 -0,53% Ростел -ао 71,18 -0,13%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Наиболее сильным он был в секторе потребления (+2,48%).

Обратим внимание, что наиболее экспортные секторы закрыли торги в плюсе – нефть и газ (+1,70%), металлы и добыча (+1,89%), химия и нефтехимия (+0,97%). В полной мере в этом виноват слабый рубль. Экспортная выручка при рублёвых расходах увеличивает рублёвую прибыль компаний. Собственно говоря, многие слабо развитые рынки, которые демонстрируют масштабный рост, делают это на фоне ослабления национальной валюты. Однако индекс РТС, который отражает стоимость российских компаний в долларах, указывает на то, что ценность таких инвестиций далеко не столь значимая. При этом в течение дня поступали новости, которые ухудшают перспективы российских компаний в долгосрочном плане.

«Коммерсант» пишет о том, что Минфин хочет отменить выработанные месторождения налоговых льгот, которые вступают в силу с 2024 года. Речь идёт о вычете из НДПИ в размере 20%. Предлагается перенести вступление в силу налогового вычета на три года. Пока сложно говорить о перспективности такой меры, так как около четверти российских месторождений подпадают под действие данной меры и перенос вступления в силу может негативно сказаться на объёмах добычи.

В правительстве также решили пересмотреть введённую в 2023 году экспортную пошлину на удобрения. В 2023 году планировалось собрать с помощью текущего механизма около 120 млрд руб. Пошлина взимается в случае превышения цены $450 за тонну со ставкой 23,5%. Если же экспортная цена оказывается ниже указанного уровня, то пошлина не взимается.

Ослабление рубля уже сложно назвать логичным. С одной стороны, мы отмечали ухудшение торгового баланса на фоне роста импортных поставок, которые наверстывали провал закупок в осенне-зимний период. Также мы неоднократно говорили о влиянии фактора вывода капитала иностранными компаниями, которые продают активы в РФ. Однако всё это не объясняет того, что рубль весьма устойчиво слабеет, создавая угрозу разогрева инфляции, а то и потери доверия населения к национальной валюте. Объёмы торгов долларом и юанем не превышают $1,5 млрд по каждой паре, что для российского рынка не является чем-то запредельным. Как минимум, последствием такого ослабления может быть валютизация внутренних экономических отношений на основе юаня, что совершенно не отличается от валютизации на основе доллара.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 102,86 (-0,35%),

EUR/USD - $1,0791 (+0,32%),

GBP/USD - $1,2607 (+0,78%),

USD/JPY – 14 (+0,20,43%)),

USD/RUB – 84,30 (+2,01%),

EUR/RUB – 90,935 (+2,21%),

CNY/RUB – 11,735 (+1,51%).

Снижение инфляции в США вселяет надежды на смягчение позиции ФРС

Американские индексы закрыли торги ростом. Базовый индекс потребительских цен США замедлил рост в мае до 5,3% с 5,5% в апреле, что совпало с ожиданиями. Общий CPI замедлился до 4,0% с 4,9% в апреле при ожиданиях 4,1%, что, скорее всего, связано с падением цен на топливо. Высокие темпы инфляции продолжают поддерживать цены аренды жилья и подержанных автомобилей.

Oracle (ORCL) отчитался лучше ожиданий за последний квартал, а также выдал сильный прогноз с акцентом на сильный спрос в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта. Home Depot (HD) наконец-то смотрит в будущее с осторожным оптимизмом и ожидает рост продаж на 3%-4%. NexTier Oilfield Solutions (NEX) и Patterson-UTI Energy (PTEN) ведут переговоры о слиянии, что приведет к созданию ещё одного основного игрока в сфере нефтесервисных услуг. Disney (DIS) объявил о задержке выхода очередных мстителей, Аватара и Звездных войн. AMD (AMD) презентовала новые процессоры Ryzen Pro 7040 и 7000. Глава компании заявил, что индустрия искусственного интеллекта находится в своём начале и её ещё ждёт рост на 50% в год. AMD в IV квартале начнёт выпускать ускоритель MI300x для ИИ. И, наконец, акции Tesla (TSLA) продолжили рост 13-ый день подряд.

Динамика по секторам: Materials +2,33%, Industrials +1,16%, Consumer Discretionary +1%, Technology +0,71%, Real Estate +0,62%, Financials +0,62%, Health +0,53%, Energy +0,47%, Consumer Staples +0,42%, Communication Services +0,27%, Utilities -0,06%.

По итогам торгов:

DJIA - 34212,12 п. (+0,43%),

S&P 500 - 4369,01 п. (+0,69%),

NASDAQ - 13573,32 п. (+0,83%).

Китайские акции будут ждать стимулы от Народного Банка

Азиатские рынки преимущественно повышались. Основной идеей роста на китайском рынке стали надежды, что Народный Банк Китая продолжит снижение ставок. Накануне регулятор снизил ставку 7-ми дневного обратного РЕПО на 10 Б.П. до 1,90%. Данная мера в большей степени влияет на фондовый рынок, чем на экономику, но это первый стимулирующий шаг за долгое время. Действия по долгосрочным ставкам ожидаются уже в четверг. Меж тем основной рост на рынке сосредоточился в секторе напитков и продуктов питания. В Гонконге технологичный сектор повышался на 1,5%. Впрочем, ближе к закрытию на рынках в Шанхае и Гонконге стали доминировать продавцы.

Японский рынок позитивно реагировал не только на рост американских индексов, но и на ослабление иены до 140,1 за доллар. Nikkei 225 обновил максимум с марта 1990 года, приблизившись к своему историческому рекорду. Акции Toyota Motor поднялись ещё на 4% после роста на 5% в предыдущий день. При этом поводом для этого стали заявления компании о том, что в 2026 году на рынок будут выведены модели электромобилей нового поколения (что бы это ни значило). Бумаги Honda Motor поднялись почти на 3%. В целом, сектор автомобилестроения повышался на 3%. Бумаги инвестора в технологичные истории SoftBank Group дорожали на 4%, реагируя на позитивную динамику технологичных бумаг в Гонконге. При этом под давлением были акции полупроводниковой индустрии, которые в последнее время были перегреты без меры.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 33648,28 п. (+1,91%),

Hang Seng - 19395,01 п. (-0,65%),

Shanghai Composite - 3232,97 п. (-0,02%).

Китай настойчиво увеличивает импортные квоты на нефть

Нефть продолжила дорожать, после восстановления позиций во вторник. Одним из вопросов последних месяцев является китайский спрос. Меж тем власти КНР выдали третий пакет импортных квот на поставки нефти, доведя общий объём до 194,1 млн тонн, что на 20% больше, чем в I полугодии прошлого года. Таким образом, Китай отвечает на утверждение скептиков о слабости своего спроса. Накануне в докладе ОПЕК также был повышен прогноз роста спроса на нефть в КНР до 840 тыс. баррелей в сутки с прежних 800 тыс. баррелей.

По состоянию на 8:45 мск: