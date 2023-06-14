Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 июня: 5 251,5498 руб/1 г золота и 65,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 14 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 251,5498 руб.

1 грамм серебра - 65,1000 руб.

1 грамм платины - 2 670,2800 руб.

1 грамм палладия - 3 576,5100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,8400 р. (0,51%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2100 р. (3,51%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,8499 р. (1,47%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 92,7900 р. (2,53%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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