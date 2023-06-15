Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Российский рынок акций растет при поддержке внешнего фона. Индекс МосБиржи прибавлял 0,4%. Фьючерс на индекс S&P рос на 0,3%. Котировки нефти марки Brent находились на уровне предыдущего дня около отметки 74 долл./барр. Курс доллара по отношению к рублю снижался на 0,1%, корректируясь после вчерашнего заметного роста.

В нефтегазовом секторе отметим рост привилегированных акций Транснефти, СД которой рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 16 665,2 рубля/акция, доходность формируется на уровне 11,6% при текущих котировках. Продолжили умеренно расти бумаги Сбербанка, ВТБ, Тинькофф на сохранении идеи о сильных финансовых результатах банков в 2023 году.

Сектор горной добычи и металлов корректировался вслед за умеренным снижением пары доллар-рубль.

В секторе ИТ отметим акции Яндекса, которые продожили рост на фоне ожидаемого разделения активов компании.

Акции Аэрофлота продолжили рост на ожиданиях увеличения перевозок, что может быть связано с началом летних отпусков.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может продолжить рост и подняться в диапазон 2780-2820 пунктов. Поддержку индексу могут оказать сектор нефтегаза на фоне восстановления цен на нефть. Сталелитейные компании после коррекции могут вновь продолжить рост, чему может способствовать ослабление рубля.