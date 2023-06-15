ПСБ: Минфин провел рекордные аукционы ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду снижение цен рублевых облигаций продолжилось. Доходность ОФЗ срочностью до 4-х лет выросла в среднем на 6 б.п., более длинных – на 2 б.п. Ключевым драйвером переоценки гособлигаций мы видим усиление ожиданий повышения ставки ЦБР на ближайших заседаниях.

Влияние вчерашних аукционов Минфина на вторичный рынок мы оцениваем нейтрально в силу низкой премии по доходности по классическому выпуску и привлечения большого объема средств за счет размещения флоатера.

Объем размещения ОФЗ в эту среду (106,6 млрд руб.) оказался максимальным с февраля текущего года. Этому способствовала удачная комбинация бумаг, пользующаяся высоким спросом инвесторов. Минфин продал классический выпуск ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) на 37,3 млрд руб. и флоатер ОФЗ-ПК серии 29024 на 69,3 млрд руб. по номиналу.

Размещение выпуска ОФЗ 26241 прошло с доходностью 10,67%, премия к закрытию вторника составила 3 б.п. Отсечение наиболее агрессивных заявок способствует снижение ожиданий премии на аукционах и позволяет Минфину размещать большие объемы без существенного давления на котировки ОФЗ на вторичном рынке. С начала этого года Минфин уже продал ОФЗ на 1,4 трлн руб. При этом мы обращаем внимание, что доходность размещения ОФЗ 26241 вчера оказалась максимальной в этом году. Постепенному росту доходности ОФЗ способствует усиление ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР.

Сегодня возможно продолжение негативной динамики на рынке ОФЗ и рост индекса доходности гособлигаций RGBI до 9,75%.