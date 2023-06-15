Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 15 июня: 84,3249 руб/доллар США и 91,0668 руб/евро

ЦБ РФ с 15 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 84,3249 руб.
  • 1 евро - 91,0668 руб.
  • 10 китайских юаней - 117,6260 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6844 р. (0,82%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6769 р. (0,75%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9450 р. (0,81%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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